Galatasaray Paris Saint-Germain (PSG) Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta?
AFP
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Fransa temsilcisi PSG ile TT Arena'da karşı karşıya gelecek. Galatasaray, PSG maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak?
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1Şampiyonlar Ligi'ne deplasmanda Club Brugge ile 0-0 berabere kalarak başlayan Galatasaray, 2. maçta İstanbul'da PSG'yi ağırlayacak.
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1 Ekim 2019 Salı günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç, saat 22'de başlayacak.
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3Galatasaray-PSG maçı, beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.
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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun ikinci haftasında 1 Ekim Salı günü İstanbul'da oynanacak Galatasaray-Paris Saint Germain maçını Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.
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UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Tomasz Musial olacak.
Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Pawel Gil, Asistan Video Yardımcı Hakem (AVAR) olarak da Tomasz Kwiatkowski görev alacak.
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