Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
ntv.com.tr
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 3. haftasında Galatasaray- Real Madrid karşı karşıya geliyor. Peki Galatasaray Real Madrid maçı saat kaçta, nerede, hangi kanalda? UEFA güncel puan durumu nasıl? İşte merak edilenler...
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1Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'suz Real Madrid'in karşısına çıkacak Galatasaray, UEFA Şampiyonlar ligi için şimdiden hazırlıklara başladı.
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GALATASARAY REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu kapsamında yarın İspanya temsilcisi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Maç Türk Telekom Stadı'nda saat 22.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.
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GALATASARAY - REAL MADRİD MAÇINA İTALYAN HAKEMYarın Galatasaray'ın Real Madrid'i konuk edeceği maçı İtalyan hakem, Daniel Orsato yönetecek.
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FALCAO BU MAÇTA DA YOKSarı-kırmızılı takımda Kolombiyalı yıldız golcü Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Real Madrid karşısında forma giyemeyecek.
Aşil tendonunda ağrısı bulunan 33 yaşındaki Falcao, Süper Lig'deki Gençlerbirliği ve Demir Grup Sivasspor maçlarının ardından Real Madrid müsabakasında da sahadaki yerini alamayacak.
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2 OYUNCU İSE FATİH TERİM GÖREV VERİRSE MAÇA DAHİLSakatlığı geçen Mario Lemina ile cumartesi günkü antrenmanda ağrı hissettiği için dün tedbir amaçlı takımla çalıştırılmayan Sofiane Feghouli, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda oynayabilecek.
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REAL MADRİD'DE 6 EKSİKİspanyol ekibinde 6 futbolcu, Galatasaray maçının kadrosuna alınmadı.
Eflatun-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Luka Modric, Gareth Bale, Nacho, Lucas Vazquez, Marco Asensio ve Mariano Diaz, Galatasaray'a önünde forma giyemeyecek.
Hafif sakatlıkları olan Raphael Varane ile Toni Kroos ise İstanbul'a getirilen 21 kişilik kadroda yer buldu.
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REAL MADRİD'İN KADROSU BELLİ
Real Madrid resmi Twitter sayfasından İstanbul'da Galatasaray'ın karşısına çıkaracağı kadroyu duyurdu.
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REAL MADRİD KADROSU
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UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 3.hafta müsabakaları öncesi puan durumu ise şöyle,
Takım O G B M A Y Av. P
1- PSG 2 2 0 0 4 0 4 6
2- Club Brugge 2 0 2 0 2 2 0 2
3- Galatasaray 2 0 1 1 0 1 -1 1
4- Real Madrid 2 0 1 1 2 5 -3 1
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İSTANBUL TRAFİĞİNE MAÇ DÜZENLEMESİ
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Real Madrid arasında yarın oynanacak maç nedeniyle bazı yollarda trafik akışı sağlanamayacak.
Bu kapsamda, saat 17.00'den itibaren güney yan yolda bulunan İSPARK otopark alanı dolana kadar, TEM kuzey yan yoldan güney yan yola dönüş varyantı araç trafiğine açık olacak. Otopark dolduktan sonra dönüş varyantı araç trafiğine kapatılacak ve alternatif olarak sürücüler, TEM kuzey yan yol Okmeydanı dönüşleri, TEM güney yan yol bağlantı yolunu kullanacak.
Maç başladığında TEM kuzey yan yolu araç trafiğine kapatılacak, TEM kuzeye doğrudan ve TEM kuzeyden güney varyantına akım verilecek. TEM kuzey yan yol araç trafiği kesildiği zaman TEM kuzeyden güneye bağlantı varyantı araç trafiğine açılacak.