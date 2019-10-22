Galatasaray, Real Madrid'e 1-0 yenildi
Anadolu Ajansı
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında İspanya'nın Real Madrid takımına 1-0 mağlup oldu. Gruptaki diğer maçta PSG, Club Brugge karşısında 5-0 kazandı. Galatasaray bu sonuçla 3. hafta sonunda 1 puanda kaldı.
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Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadeleye Galatasaray Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Nzonzi, Seri, Belhanda, Babel, Andone, konuk Real Madrid ise Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Kroos, Casemiro, Valverde, Rodrygo, Hazard, Benzema 11'iyle çıktı.
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2Maça hızlı başlayan sarı-kırmızılılar Andone'nin iki şutuyla gole yaklaşsa da Courtois'yı geçemedi.
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3Konuk Real Madrid, 18. dakikada Kroos'un golüyle 1-0 öne geçti
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4Mücadelede ilk yarı bu skorla tamamlandı.
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5İkinci yarıda sarı-kırmızıların skoru değiştirme çabaları sonuç vermeyince, Madrid ekibi karşılaşmayı 1-0 kazandı.
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6Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki diğer maçta Paris Saint Germain deplasmanda Club Brugge karşısında 5-0 kazandı.
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7Bu sonuçların ardından 3. hafta sonunda PSG 9 puanla liderliğini sürdürürken, puanını 4'e yükselten Real Madrid ikinci, 2 puanda kalan Club Brugge üçüncü, temsilcimiz Galatasaray 1 puanla dördüncü sırada yer aldı.
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REAL MADRİD'E PSG TAKTİĞİGalatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Real Madrid mücadelesine takımını UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 2. haftasında 1-0 kaybettikleri Paris Saint-Germain maçının taktiğiyle oynattı.
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9Defansif bir kadro oluşturan Terim, PSG maçında ilk 11'de oynayan 10 futbolcusuna Real Madrid müsabakasında da görev verdi. Tecrübeli teknik adam, PSG karşılaşmasından farklı olarak sakatlığı bulunan Falcao'nun yerine Sivasspor maçında 2 gol atan Andone'yi sahaya sürdü.
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AVRUPA KUPALARINDA GALİBİYETE HASRET
Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki galibiyet hasreti 10 maça çıktı.
Avrupa kupalarındaki son galibiyetini geçen sezon Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımına karşı sahasında 3-0'lık skorla alan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 10 müsabakada galibiyet elde edemedi.
Galatasaray, söz konusu süreçte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 2 maç yaptı. Bu mücadelelerde 3 beraberlik alan Galatasaray, 7 kez de rakiplerinin kazanmasını engelleyemedi.
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BU SEZON GOLLE TANIŞAMADI
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynadığı 3. maçında da gol sevinci yaşayamadı.
Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Club Brugge ile 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, ikinci haftada PSG'ye, üçüncü haftada da Real Madrid'e 1-0 yenildi.
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BELHANDA'YA TEPKİ
Galatasaraylı taraftarlar, Faslı orta saha oyuncusu Younes Belhanda'ya tepki gösterdi.
Mücadelede etkisiz bir performans sergileyen Belhanda, 66. dakikada yerini Ömer Bayram'a bıraktı. Değişiklik sırasında taraftarlar 29 yaşındaki futbolcuyu ıslıkladı.
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Oyundan çıkarken taraftarların protestosuyla karşılaşan Belhanda, tribüne dönerek hareketler yaptı. Bu sırada Galatasaray teknik heyeti, futbolcularını alkışlayarak tribüne ıslıklamamaları yönünde uyarıda bulundu.
Younes Belhanda, oyundan çıkmasının ardından doğrudan soyunma odasına gitti.
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TERİM, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ 50. MAÇINDA ÜZÜLDÜ
fatih Terim, Galatasaray'ın başında çıktığı 50. UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasından mağlup ayrıldı.
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Sarı-kırmızılı takımla 75. Avrupa kupası maçına çıkan tecrübeli teknik adam, Şampiyonlar Ligi'nde ise 50. kez bu heyecanı yaşadı.
Galatasaray, Terim idaresinde 49 Şampiyonlar Ligi mücadelesinde 14 kez kazanırken, 10 kez berabere kalıp, 25 kez yenilmişti. Real Madrid karşılaşması Fatih Terimli Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki 26. mağlubiyeti oldu.
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YAKLAŞIK 400 BASIN MENSUBU AKREDİTASYON YAPTIRDI
Galatasaray'ın Real Madrid ile oynadığı müsabaka için yaklaşık 400 basın mensubu akreditasyon yaptırdı.
Karşılaşmaya 55'i İspanyol, olmak üzere 79 yabancı basın mensubu akreditasyon gerçekleştirdi. Türkiye'den basın mensuplarının katılımıyla bu sayı 338'e ulaştı.
UEFA da farklı ülkelerden yayıncı kuruluşlar için basın tribününden 84 kişilik yer ayırdı.
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TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ
Galatasaray taraftarı, karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi.
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18Türk Telekom Stadı'nın tribünlerinde boşluk olmadığı görülürken, sarı-kırmızılı taraftarlar maç öncesinde ve sırasındaki tezahüratlarıyla takımlarına destek verdi.
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