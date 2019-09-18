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Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne puanla başladı

Anadolu Ajansı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A grubundaki ilk maçında deplasmanda Club Brugge ile 0-0 berabere kaldı.

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    Sarı-kırmızılılar Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Seri, Babel, Feghouli ve Falcao 11'i ile sahaya çıktı.
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    Jan Breydel Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz eşitlikle tamamlandı.
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    İkinci yarıda da tarafların skoru değiştirme çabası sonuç getirmeyince mücadele başladığı gibi 0-0 berbaerlikle sona erdi.
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    Sarı-kırmızılılar bu sonuçla Şampiyonlar Ligi A grubundaki ilk maçında sahadan bir puanla ayrıldı.
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