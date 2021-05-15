Galatasaray şampiyonluğu averajla kaybetti

Galatasaray, Beşiktaş'ın galibiyeti halinde genel averajda öne geçmek için gerekli olan farklı skor için çok sayıda fırsat yakalamasına rağmen istediği sonuca ulaşamadı.

Karşılaşmaya etkili başlayan ve ilk yarıda birkaç önemli pozisyonu gole çeviremeyen sarı-kırmızılı takım, Adem Büyük'ün golüyle ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.