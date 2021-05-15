Galatasaray şampiyonluğu averajla kaybetti

Reuters - Anadolu Ajansı 15.05.2021 - 23:31
Helenex Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenen sarı-kırmızılı takım, deplasmanda Göztepe'yi 2-1 yenerek mutlu sona ulaşan Beşiktaş'ın genel averajra gerisinde kalarak sezonu ikinci sırada bitirdi.
İkili averajda eşit durumda bulunan iki takımdan Galatasaray sezonunu 84 puan ve +44 averajla tamamladı. Beşiktaş ise şampiyonluğa 84 puan ve +45 genel averajla ulaştı.
Galatasaray, Beşiktaş'ın galibiyeti halinde genel averajda öne geçmek için gerekli olan farklı skor için çok sayıda fırsat yakalamasına rağmen istediği sonuca ulaşamadı.
Karşılaşmaya etkili başlayan ve ilk yarıda birkaç önemli pozisyonu gole çeviremeyen sarı-kırmızılı takım, Adem Büyük'ün golüyle ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.
İkinci yarıya üç değişiklikle başlayan Galatasaray, Halil Dervişoğlu ve Ryan Babel'in peş peşe attığı gollerle skoru lehine çevirdi. Sarı-kırmızılı takım rakip kalede baskıyı arttırırken, Helenex Yeni Malatyaspor kalesini Ertaç Özbir yaptığı başarılı kurtarışlarla çok sayıda atağı savuşturdu.
Galatasaray, uzatmada Oğulcan Çağlayan'ın attığı golle müsabakayı 3-1 kazandı.
Galatasaraylı futbolcular maçtan sonra büyük üzüntü yaşadı.
Karşılaşmanın ardından saha içinde kendini yere bırakan sarı-kırmızılı futbolcular, averajla kaybettikleri şampiyonluğa üzüldü.
Müsabakayı izleyen az sayıdaki sarı-kırmızılı taraftar, alkışlarla futbolculara teselli verdi.
Galatasaray, Süper Lig'de ikinci kez şampiyonluğu averajla yitirdi.
Sarı-kırmızılı takım, 1985-1986'da da şampiyonluğu averajla yine Beşiktaş'a kaptırmıştı.
Süper Lig'de sezonu ikinci bitiren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde eleme turundan katılacak.
Sarı-kırmızılı takım, "Devler Ligi"nde gruplara kalmak için eleme turunda mücadele verecek.