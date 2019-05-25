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Galatasaray şampiyonluğunu kutluyor

Anadolu Ajansı

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray Futbol Takımı, Türk Telekom Stadı'nda taraftarların katılımıyla kupasını alacak.

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    Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de kazandığı 22. şampiyonluğun kutlamaları başladı.
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    Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen kutlamalara Galatasaray Futbol Takımı, üstü açık otobüsle geldi.
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    Hazırlanan özel otobüsle Florya Metin Oktay Tesisleri'nden stada hareket eden sarı-kırmızılılar, yol boyunca şampiyonluk coşkusu yaşadı.
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    Futbolcular, ellerindeki bayrakları sallayarak, şampiyonluk şarkıları söyledi.
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    Bazı taraftarların da arabalarıyla otobüse eşlik ettiği görüldü.
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