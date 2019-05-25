Galatasaray şampiyonluğunu kutluyor
Anadolu Ajansı
Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray Futbol Takımı, Türk Telekom Stadı'nda taraftarların katılımıyla kupasını alacak.
-
1Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de kazandığı 22. şampiyonluğun kutlamaları başladı.
-
2Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen kutlamalara Galatasaray Futbol Takımı, üstü açık otobüsle geldi.
-
3Hazırlanan özel otobüsle Florya Metin Oktay Tesisleri'nden stada hareket eden sarı-kırmızılılar, yol boyunca şampiyonluk coşkusu yaşadı.
-
4Futbolcular, ellerindeki bayrakları sallayarak, şampiyonluk şarkıları söyledi.
-
5Bazı taraftarların da arabalarıyla otobüse eşlik ettiği görüldü.
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24