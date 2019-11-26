Galatasaray sonunu getiremedi

Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılılar 11. dakikada Adem Büyük'ün golüyle 1-0 öne geçti.
Adem Büyük, sarı-kırmızılıların grup maçlarındaki ilk golüne imza attı.
Mücadelenin ilk yarısı 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.
Konuk ekip 90+2'de
Krepin Diatta'nın golüyle eşitliği yakaladı.
Club Brugge'de gol sevinci sırasında formasını çıkaran Diatta ile korner direğine tekme atan Mata ikinci sarı kartlarını görerek kırmızı kartla oyundan atıldı.
Kalan sürede başka gol olmayınca mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon çıktığı 5. maçta da galibiyet elde edemeyen sarı-kırmızılı takım grupta puanını 2'e çıkartırken, Club Brugge ise puanını 3'e yükseltti.
Galatasaray, Belçika ekibi ile deplasmanda oynadığı ilk maçta da 0-0 berabere kalmıştı.
Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşma öncesinde yaptıkları tezahüratlarla teknik direktör Fatih Terim'e destek verdi.
Taraftarların uzun süre "İmparator Fatih Terim" diye bağırdığı tecrübeli teknik adam, saha içine girerek tribünleri alkışladı.
Club Brugge'ün sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı Senegalli futbolcu Mbaye Diagne, müsabakanın kadrosunda yer almadı.
Belçika ekibinde disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan Senegalli futbolcu, İstanbul'a getirilmedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sakat, cezalı ve UEFA listesinde bulunmayan oyuncuların yokluğunda maçın 18 kişilik kadrosuna altyapıdan 4 futbolcuyu aldı.
Fatih Terim, UEFA'ya bildirim zorunluğu olmayan genç oyuncular Emin Bayram, Erencan Yardımcı, Kaan Arslan ve Gökay Güney'i maçta yedekler arasında tuttu.