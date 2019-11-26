Galatasaray sonunu getiremedi

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon çıktığı 5. maçta da galibiyet elde edemeyen sarı-kırmızılı takım grupta puanını 2'e çıkartırken, Club Brugge ise puanını 3'e yükseltti.

Galatasaray, Belçika ekibi ile deplasmanda oynadığı ilk maçta da 0-0 berabere kalmıştı.