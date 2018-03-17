Galatasaray taraftarının derbi yolculuğu
Anadolu Ajansı, DHA
Ülker Stadyumu'nda bugün saat 19.00'da başlayacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisini deplasman tribününde takip edecek olan sarı kırmızılı taraftarlar, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'ndan, Ülker Stadyumu'na gitti.
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Türk Telekom Stadı'nda toplanan 2 bin 100 kişilik Galatasaray taraftarı, passolig kontrollerinin ardından otobüslerle Kadıköy'e yola çıktı.
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Taraftarlar, yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerek Ülker Stadı'na ulaştı.
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Sarı-kırmızılı taraftarlar, passolig kontrollerinin ardından stada giriş yaptı.
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TARAFTAR OTOBÜSTEN DÜŞTÜ
Stada gelen taraftarlardan biri, otobüsten düştü.
Ülker Stadı'na yaklaşık 200 metre kala kapısı açık seyreden otobüsten düşen taraftar, başından yaralandı.
Taraftar, hastaneye kaldırıldı.
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