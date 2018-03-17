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Galatasaray taraftarının derbi yolculuğu

Anadolu Ajansı, DHA

Ülker Stadyumu'nda bugün saat 19.00'da başlayacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisini deplasman tribününde takip edecek olan sarı kırmızılı taraftarlar, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'ndan, Ülker Stadyumu'na gitti.

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    Türk Telekom Stadı'nda toplanan 2 bin 100 kişilik Galatasaray taraftarı, passolig kontrollerinin ardından otobüslerle Kadıköy'e yola çıktı. 

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    Taraftarlar, yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerek Ülker Stadı'na ulaştı.

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    Sarı-kırmızılı taraftarlar, passolig kontrollerinin ardından stada giriş yaptı.

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    TARAFTAR OTOBÜSTEN DÜŞTÜ

    Stada gelen taraftarlardan biri, otobüsten düştü.

    Ülker Stadı'na yaklaşık 200 metre kala kapısı açık seyreden otobüsten düşen taraftar, başından yaralandı. 

    Taraftar, hastaneye kaldırıldı.

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