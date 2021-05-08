Galatasaray ve Fenerbahçe kazandı, zirve yarışı kızıştı
Galatasaray, kendi sahasında karşılaştığı Beşiktaş'ı 3-1 yenerek puan farkını 3'e indirdi. Galatasaray'ın gollerini Babel, Falcao ve Arda Turan atarken, Beşiktaş'ın golünü Ghezal attı. Günün diğer maçında Fenerbahçe, Ankaragücü'nü deplasmanında 2-1 yendi. Beşiktaş 81 puanda kalırken, Fenerbahçe 79, Galatasaray 78 puana yükseldi.
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08.05.2021 - 22:30
Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Babel'in 11. dakikada attığı golle Galatasaray 1-0 öne geçti.
Beşiktaş, 41. dakikada Ghezal'ın penaltı golüyle beraberliği yakaladı: 1-1
45+1. dakikada Falcao'nun penaltı golüyle Galatasaray 2-1 öne geçti.
77. dakikada Arda Turan'ın golüyle Galatasaray 3-1 öne geçti.
Karşılaşma Galatsaray'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Galatasaray bu galibiyetle puanını 78'e yükseltti, lider Beşiktaş 81 puanda kaldı.
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