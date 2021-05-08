Galatasaray ve Fenerbahçe kazandı, zirve yarışı kızıştı

Galatasaray, kendi sahasında karşılaştığı Beşiktaş'ı 3-1 yenerek puan farkını 3'e indirdi. Galatasaray'ın gollerini Babel, Falcao ve Arda Turan atarken, Beşiktaş'ın golünü Ghezal attı. Günün diğer maçında Fenerbahçe, Ankaragücü'nü deplasmanında 2-1 yendi. Beşiktaş 81 puanda kalırken, Fenerbahçe 79, Galatasaray 78 puana yükseldi.

08.05.2021 - 22:30

Galatasaray ve Fenerbahçe kazandı, zirve yarışı kızıştı - 1
Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Galatasaray ve Fenerbahçe kazandı, zirve yarışı kızıştı - 2
Babel'in 11. dakikada attığı golle Galatasaray 1-0 öne geçti.
Galatasaray ve Fenerbahçe kazandı, zirve yarışı kızıştı - 3
Beşiktaş, 41. dakikada Ghezal'ın penaltı golüyle beraberliği yakaladı: 1-1
Galatasaray ve Fenerbahçe kazandı, zirve yarışı kızıştı - 4
45+1. dakikada Falcao'nun penaltı golüyle Galatasaray 2-1 öne geçti.
Galatasaray ve Fenerbahçe kazandı, zirve yarışı kızıştı - 5
77. dakikada Arda Turan'ın golüyle Galatasaray 3-1 öne geçti.
Galatasaray ve Fenerbahçe kazandı, zirve yarışı kızıştı - 6
Karşılaşma Galatsaray'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Galatasaray ve Fenerbahçe kazandı, zirve yarışı kızıştı - 7
Galatasaray bu galibiyetle puanını 78'e yükseltti, lider Beşiktaş 81 puanda kaldı.
Galatasaray ve Fenerbahçe kazandı, zirve yarışı kızıştı - 8
Galatasaray ve Fenerbahçe kazandı, zirve yarışı kızıştı - 9
Galatasaray ve Fenerbahçe kazandı, zirve yarışı kızıştı - 10
Galatasaray ve Fenerbahçe kazandı, zirve yarışı kızıştı - 11
Galatasaray ve Fenerbahçe kazandı, zirve yarışı kızıştı - 12
Galatasaray ve Fenerbahçe kazandı, zirve yarışı kızıştı - 13
Galatasaray ve Fenerbahçe kazandı, zirve yarışı kızıştı - 14
Galatasaray ve Fenerbahçe kazandı, zirve yarışı kızıştı - 15
Galatasaray ve Fenerbahçe kazandı, zirve yarışı kızıştı - 16
Galatasaray ve Fenerbahçe kazandı, zirve yarışı kızıştı - 17
Galatasaray ve Fenerbahçe kazandı, zirve yarışı kızıştı - 18
Galatasaray ve Fenerbahçe kazandı, zirve yarışı kızıştı - 19
Galatasaray ve Fenerbahçe kazandı, zirve yarışı kızıştı - 20
Galatasaray ve Fenerbahçe kazandı, zirve yarışı kızıştı - 21
Galatasaray ve Fenerbahçe kazandı, zirve yarışı kızıştı - 22
Galatasaray ve Fenerbahçe kazandı, zirve yarışı kızıştı - 23
Galatasaray ve Fenerbahçe kazandı, zirve yarışı kızıştı - 24
Galatasaray ve Fenerbahçe kazandı, zirve yarışı kızıştı - 25
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