Galatasaray'a Yunanistan'da çirkin tavır

Olimpiakos ile oynanacak hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray, PCR testlerinin kabul edilmemesi ve Yunan yetkililerin tavırlarından dolayı İstanbul'a dönüş kararı aldı.

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Ntvspor 12.07.2021 - 21:32

Galatasaray, Olympiakos ile yarın Georgios Karaiskakis Stadı'ndaki oynayacağı karşılaşma için bugün 16.00’da İstanbul’dan Atina’ya hareket etti.



Atina'ya inen sarı-kırmızılıların PCR testleri, Yunan yetkililer tarafından kabul edilmedi.

Yaşanan sorunlar ve tavırlar nedeniyle Galatasaray, İstanbul’a dönme kararı aldı.



Yaklaşık 2 saat havalimanında bekletilen kafile, geri dönüş işlemlerini başlattı.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA: HOŞ OLMAYAN, KÜSTAH TAVIR... Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Yunan yetkililerin tüm kafileden yeniden PCR testi istemesi üzerine, yaşanan sorunun çözülemediği belirtildi.

"Olympiakos maçı için Atina'ya indikten sonra Yunan yetkililerin daha önce talep ettikleri tüm prosedürleri (Son 72 saat içinde PCR testi veya son 48 saat içinde rapid antijen testi, aşı sertifikaları gibi) yerine getirdiğimiz için, aralarında futbolcularımızın da bulunduğu kafilemizin bir bölümü pasaport ve test kontrol uygulamalarını geçti."

"Daha sonra Yunan yetkililerden biri, PCR testlerimizi kabul etmediklerini ve yeniden test olmamız gerektiğini söyleyerek hoş olmayan, küstah bir tavırla, pasaporttan geçen oyuncularımızın da takım otobüsünden inerek, iki ülke arasında PCR testlerini tanıma protokolü olmasına ve tesadüfi kişileri rastgele teste sokmak istemelerine rağmen, tüm kafilenin yeniden teste girmesini talep etti."

"Yaklaşık iki saatlik bir süre havalimanında bekletildikten sonra sorunun hiçbir şekilde çözülememesinden dolayı kafilemiz İstanbul'a dönüş işlemlerini başlattı."

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN AÇIKLAMA Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu "Hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray Spor Kulübü'müzün karşılaştığı tutum üzerine, kulüp başkanı Burak Elmas ve Fatih (Terim) Hoca ile telefonda görüşerek yanlarında olduğumuzu ifade ettim. Galatasaray'ın karşı karşıya kaldığı bu ilkel tavrı şiddetle kınıyorum." dedi.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından, "Bugün Galatasaray Futbol Takımımızın Yunanistan’da karşılaşmış olduğu iyi niyetten ve centilmenlikten uzak muamele kabul edilemez. Tüm takımlarımızın her zaman yanındayız!" mesajını paylaştı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN TEPKİ "Yunanistan’ın Galatasaray’a dönük kötü muamelesini şiddetle kınıyoruz.



Kötü niyet ve kabalığın sportmenlikte yeri yoktur.



Galatasaray dünyada yeri olan büyük bir takımımızdır. Yunan otoriterlerinin yaptığı saygısızlık asla kabul edilemez.



Yunan makamlarının Galatasaray’a yaptığı saygısızlık sadece kendilerine yakışmıştır. Dostluk ve sporla ilgisi olmayan, her bakımdan yakışıksız davranışlarını not ediyoruz."

TFF'DEN TEPKİ Federasyondan yapılan açıklamada, "Galatasaray kafilesinin istenen tüm prosedürleri yerine getirmesine rağmen Atina'ya indikten sonra karşılaştığı davranışlar kabul edilemez. Yunan makamlarının sporun ruhuna yakışmayan bu tutumunu kınıyor, Galatasaray Kulübü'müzün yanında olduğumuzu belirtiyoruz." denildi.

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