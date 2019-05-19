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Galatasaray'ın 22. şampiyonluğu kutlanıyor

Anadolu Ajansı, ntv.com.tr

Galatasaraylı taraftarlar bitiş düdüğüyle birlikte Taksim Meydanı'na giderek kutlamalara katıldı.

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    Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın taraftarları, şampiyonluğu İstanbul'da coşkuyla kutladı.
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    Ligin 33. hafta mücadelesinde Türk Telekom Stadı'nda Medipol Başakşehir’i 2-1 mağlup ederek, sezonun bitimine bir hafta kala şampiyon olan sarı-kırmızılı ekibin taraftarları, Taksim Meydanı'nda bir araya geldi.

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    Çok sayıda taraftar, ellerinde sarı-kırmızılı bayrakları dalgalandırıp meşaleler yakarak takımlarının başarısını kutladı. İstiklal Caddesi'ndeki Galatasaray Lisesi önünde toplanan ve Taksim Meydanı'na doğru yürüyen taraftarların, marşlar ve şarkılar söylediği kutlamalar, büyük coşkuya sahne oldu.
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    Bazı Galatasaray taraftarlar da araçlarıyla konvoylar oluşturarak kutlamalara katıldı.

    Öte yandan polis ekiplerinin, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boyunca yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü.

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    Sarı-kırmızılılar, 22. şampiyonluğu yurdun dört bir yanında coşkuyla kutladı.
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