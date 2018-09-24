Galatasaray'ın forması "çirkin mi?"
ntv.com.tr
Galatasaray'ın Akhisarspor'a 3-0 mağlup olduğu maçta giydiği forma tartışma yarattı.
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1Galatasaray geçtiğimiz hafta tanıttığı İstanbul Boğazı tasarımlı yeni formasını ilk kez Akhisar karşısında giydi.
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Takımın geçtiğimiz hafta tanıtılan 3. forması ise ilk kez Akhisar karşısında seyirci karşısına çıktı.
İstanbul Boğazı temalı forma bazı taraftarlar tarafından beğenilirken bir kesim ise beyaz formanın tamamen kaldırılmasını tavsiye etti.
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Vatan Gazetesinden Serhat Ulueren'in maç yazısında, "Çirkin forma" ara başlığı yer aldı. Ulueren yazasında, "Bu ne çirkin forma böyle. Sanki son dakika Mahmutpaşa’da yapılmış gibi. Ortada bir yıldırım işareti. İşte dün gece Akhisar’da G.Saray’ı 3-0’lık yıldırım çarptı" değerlendirmesinde bulundu.
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4Sezona tanıttığı iki forma ile başlayan ve geçtiğimiz hafta 3. formasını tanıtan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ve 3-0 kazandığı Lokomotiv Moskova karşısında klasik parçalı iç saha formasını giydi.
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5Sarı-kırmızılılar deplasman maçlarında ise siyah formayı giyiyor.
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