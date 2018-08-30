Galatasaray'ın rakiplerini tanıyalım
ntv.com.tr
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu. D Grubu’nda mücadele edecek Galatasaray Lokomotiv Moskova, Schalke ve Porto ile eşleşti. Galatasaray’ın rakiplerini kısaca tanıyalım...
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SCHALKE
Bundesliga akibi Schalke’nin teknik direktörlüğünü 32 yaşındaki Domenico Todesco yapıyor. Henüz ilk haftası geride kalan lige iyi bir başlangıç yapamayan Schalke deplasmanda Wolfsburg’a 2-1’lik skorla mağlup oldu.
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SCHALKETransfer döneminde Thilo Kehrer, Benedikt Höwedes, Coke ile yollarını ayıran ekip, Sebastian Rudy, Suat Serdar, Omar Mascarell, Salif Sane, Hamza Mendyl, Steven Skrzbski gibi isimlerle kadrosunu güçlendirdi.
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LOKOMOTİV MOSKOVARus temsilcisi Lokomotiv Moskova'yı Yury Semin çalıştırıyor. Beşiktaş'ın eski futbolcusu Manuel Fernandes'in de formasını giydiği Lokomotiv Moskova bu sezon ligde oynanan 5 maçta 2 galibiyet 2 beraberlik ev 1 mağlubiyet aldı.
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LOKOMOTİV MOSKOVAKulübün bu sezon dikkat çeken transferleri Krasnodar'dan aldığı Smolov, aynı grupta yer aldığı Schalke'den Höwedes ve PSG'den Krychowiak.
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PORTOGeçtiğimzi sezon Portekiz Ligi'nde şampiyonluğa uşlaşan Porto bu sezon oynadığı 3 maçta 2 galibiyte 1 mağlubiyet aldı. Porto geçtiğimiz szeon Beşiktaş ile aynı grupta yer almış ve Beşiktaş'ın ardından 2. olarak üst tura çıkmayı başarmıştı.
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PORTO
Porto bu sezon Chancel Mbemba, Paulinho ve bir dönem Trabzonspor forması giyen M ajeed Warisile kadrosunu güçlendirdi.
Sağ bek Diogo Dalot'u Manchester United'a gönderilirken Ricardo Pereira Leicester City'e satıldı. Stoper Willy Boly ise Wolves'e gönderildi.