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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

ntv.com.tr

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2018-2019 sezonu grup kuralarının çekimi yarın yapılacak. Geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Galatasaray, kura çekiminde 4. torbada yer alacak.

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    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2018-2019 sezonunda Galatasaray'ın 4. torbadan katılacağı grup kuraları yarın çekilecek.
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    Yarın Monaco'da TSİ 19.00'da çekilecek kuraların Türkiye'deki yayıncı kuruluşu ise henüz belli değil. 

    Kura çekimi UEFA'nın resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

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    Turnuvada bugün yapılacak 3 play-off rövanş karşılaşmasının ardından son şeklini alacak torbalarda bulunan takımlar şöyle:

    1. TORBA

  • 4

    REAL MADRİD

    REAL MADRİD
  • 5

    ATLETİCO MADRİD

    ATLETİCO MADRİD
  • 6

    BARCELONA

    BARCELONA
  • 7

    BAYERN MÜNCHEN

    BAYERN MÜNCHEN
  • 8

    MANCHESTER CİTY

    MANCHESTER CİTY
  • 9

    JUVENTUS

    JUVENTUS
  • 10

    PARİS SAİNT-GERMAİN

    PARİS SAİNT-GERMAİN
  • 11

    LOKOMOTİV MOSKOVA

    LOKOMOTİV MOSKOVA

    2. TORBA

  • 12

    BORUSSİA DORTMUND

    BORUSSİA DORTMUND
  • 13

    PORTO

    PORTO
  • 14

    MANCHESTER UNİTED

    MANCHESTER UNİTED
  • 15

    SHAKHTAR DONETSK

    SHAKHTAR DONETSK
  • 16

    NAPOLİ

    NAPOLİ
  • 17

    TOTTENHAM HOTSPUR

    TOTTENHAM HOTSPUR
  • 18

    ROMA

    ROMA
    3. TORBA
  • 19

    SCHALKE

    SCHALKE
  • 20

    LYON

    LYON
  • 21

    MONACO

    MONACO
  • 22

    AJAX

    AJAX
  • 23

    CSKA MOSKOVA

    CSKA MOSKOVA
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