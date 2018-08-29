Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
ntv.com.tr
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2018-2019 sezonu grup kuralarının çekimi yarın yapılacak. Geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Galatasaray, kura çekiminde 4. torbada yer alacak.
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1UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2018-2019 sezonunda Galatasaray'ın 4. torbadan katılacağı grup kuraları yarın çekilecek.
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Yarın Monaco'da TSİ 19.00'da çekilecek kuraların Türkiye'deki yayıncı kuruluşu ise henüz belli değil.
Kura çekimi UEFA'nın resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.
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Turnuvada bugün yapılacak 3 play-off rövanş karşılaşmasının ardından son şeklini alacak torbalarda bulunan takımlar şöyle:
1. TORBA
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4
REAL MADRİD
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5
ATLETİCO MADRİD
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6
BARCELONA
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7
BAYERN MÜNCHEN
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8
MANCHESTER CİTY
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9
JUVENTUS
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10
PARİS SAİNT-GERMAİN
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11
LOKOMOTİV MOSKOVA
2. TORBA
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12
BORUSSİA DORTMUND
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13
PORTO
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14
MANCHESTER UNİTED
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15
SHAKHTAR DONETSK
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16
NAPOLİ
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17
TOTTENHAM HOTSPUR
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18
ROMA3. TORBA
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19
SCHALKE
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20
LYON
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21
MONACO
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22
AJAX
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23
CSKA MOSKOVA