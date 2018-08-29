Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
ntv.com.tr
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2018-2019 sezonu grup kuralarının çekimi yapıldı. Geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Galatasaray'ın rakipleri belli oldu.
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1UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2018-2019 sezonunda Galatasaray'ın rakipleri belli oldu.
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2
GRUP D
Lokomotiv Moskova (Rusya)
Porto (Portekiz)
Schalke (Almanya)
GALATASARAY
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3
GRUP A
Atletico Madrid (İspanya)
Borussia Dortmund (Almanya)
Monaco (Fransa)
Club Brugge (Belçika)
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4
GRUP B
Barcelona (İspanya)
Tottenham (İngiltere)
PSV (Hollanda)
Internazionale (İtalya)
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5
GRUP C
PSG (Fransa)
Napoli (İtalya)
Liverpool (İngiltere)
Kızılyıldız (Sırbistan)
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6
GRUP E
Bayern Münih (Almanya)
Benfica (Portekiz)
Ajax (Hollanda)
AEK (Yunanistan)
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7
GRUP F
Manchester City (İngiltere)
Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
Lyon (Fransa)
Hoffenheim (Almanya)
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8
GRUP G
Real Madrid (İspanya)
Roma (İtalya)
CSKA Moskova (Rusya)
Viktoria Plzen (Çek Cumhuriyeti)
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9
GRUP H
Juventus (İtalya)
Manchester United (İngiltere)
Valencia (İspanya)
Young Boys (İsviçre)
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10
Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları 18-19 Eylül'de başlayıp 11-12 Aralık'ta sona erecek.
Son 3 sezon Real Madrid'in mutlu sona ulaştığı Şampiyonlar Ligi'nin finali, 1 Haziran'da Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak.
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11Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz kura çekimi öncesi yaptığı açıklamada, "Kura çekiminde kim gelirse gelsin, bu kof bir özgüven değil, Galatasaray'ın genetik kodlarında başarı ve zafer vardır. Asla teslim olmayız, geri çekilmeden mücadele ederiz" dedi.