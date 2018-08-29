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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor

ntv.com.tr

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2018-2019 sezonu grup kuralarının çekimi yapılıyor. Geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Galatasaray, kura çekiminde 4. torbada yer alıyor.

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    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2018-2019 sezonunda Galatasaray'ın 4. torbadan katıldığı grup kuraları çekiliyor.
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    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz kura çekimi öncesi yaptığı açıklamada, "Kura çekiminde kim gelirse gelsin, bu kof bir özgüven değil, Galatasaray'ın genetik kodlarında başarı ve zafer vardır. Asla teslim olmayız, geri çekilmeden mücadele ederiz" dedi.
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    İşte temsilcimiz Galatasaray'ın muhtemel rakipleri...

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    GRUP A

    GRUP A

    Atletico Madrid (İspanya)

    Borussia Dortmund (Almanya)

  • 5

    GRUP B

    GRUP B

    Barcelona (İspanya) 

    Tottenham (İngiltere)

  • 6

    GRUP C

    GRUP C

    PSG (Fransa) 

    Napoli (İtalya)

  • 7

    GRUP D

    GRUP D

    Lokomotiv Moskova (Rusya) 

    Porto (Portekiz)

  • 8

    GRUP E

    GRUP E

    Bayern Münih (Almanya)

    Benfica (Portekiz)

  • 9

    GRUP F

    GRUP F

    Manchester City (İngiltere)

    Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

  • 10

    GRUP G

    GRUP G

    Real Madrid (İspanya)

    Roma (İtalya)

  • 11

    GRUP H

    GRUP H

    Juventus (İtalya)

    Manchester United (İngiltere)

  • 12

    PSV

  • 13

    4. TORBA

    4. TORBA
    Viktoria Plzeň
    Club Brugge
    Galatasaray
    Young Boys
    Inter
    Hoffenheim
    Crvena zvezda
    AEK Athens
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