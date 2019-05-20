Galatasaray'ın şampiyonluk kupası İstanbul'a gönderildi
Anadolu Ajansı
Spor Toto Süper Lig 2018-19 sezonu şampiyonluk kupası, Ankara'dan İstanbul'a gönderildi.
-
1
Spor Toto Süper Lig'in 2018-19 sezonununda şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın şampiyonluk kupası İstanbul'a gönderildi.
-
2
Süper Lig'in sponsoru olan Spor Toto Teşkilat Başkanlığı yetkililerinden yapılan açıklamada, ligin son haftasında Sivaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'ın, şampiyonluk kutlamasını kendi stadında yapacağı belirtildi.
Bu nedenle kupanın İstanbul'a gönderildiği kaydedildi.
-
3
-
4
-
5