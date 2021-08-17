Galatasaraylı Marcao'dan takım arkadaşı Kerem'e yumruk

Giresunspor-Galatasaray maçında sarı-kırımızılı futbolcu Marcao tartışma yaşadığı takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yumruk attı. Marcao, VAR incelemesi sonrası oyundan atıldı. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, "Kendi arkadaşıyla böyle bir pozisyona gireni ilk kez görüyorum. Ne olursa olsun hoş değil. İkisi de bizim oyuncumuz ama Kerem kıymetlimiz" dedi.

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İHA - Anadolu Ajansı - DHA 17.08.2021 - 00:40

Süper Lig'de ilk haftanın kapanış maçında Giresunspor, Galatasaray ile karşılaştı. Maçın 61. dakikasında Sarı-kırmızılıların iki futbolcusu Kerem Aktürkoğlu ve Marcao arasında sert bir tartışma yaşandı.

Marcao, kendisine sus işareti yapan Kerem'e sinirlenerek, önce kafa ardından yumruk attı.

Maçın hakemi Erkan Özdamar, yaşanan olayı VAR uyarısıyla izleyerek Brezilyalı futbolcuyu kırmızı kartla oyundan attı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Hepimiz soyunma odasında, saha içinde münakaşayı ederiz. Ama kendi arkadaşıyla böyle bir pozisyona gireni ilk kez görüyorum. Ne olursa olsun hoş değil. İkisi de bizim oyuncumuz ama Kerem kıymetlimiz" dedi.

Terim, "Çözümü bize ait, bir şekilde çözeceğiz. Kimse merak etmesin. Yaptırımı uygulayacaksak biz yapacağız, kimseyi ilgilendirmez. Bu konudaki istekler bana açıkçası çok gerçekçi gelmiyor. Çözeriz, maçın önüne geçirme niyetinde değiliz" diye konuştu.

Marcao'nun önce Kerem Aktürkoğlu'ndan ve takım arkadaşlarından özür dilemesi gerektiğini belirten Galatasaray teknik direktörü, "Bazı kişileri tatmin etmek için hareket etmeyiz. Sakin düşüneceğiz, bizim görevimiz herkesi kazanmak" dedi.