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Gareth Bale'in Liverpool'a attığı röveşata golü (Futbol tarihinin unutulmaz röveşataları)

Şampiyonlar Ligi Finali'nde Real Madrid, Liverpool'u 3 golle yıkarken, beklentilerin aksine oyuna damgasını vuran isim Cristiano Ronaldo değil, Gareth Bale oldu. Maçın ikinci yarısında Isco'nun yerine oyuna giren Galli yıldız, Marcelo'nun ortasında röveşata ile ağları havalandırdı. Bale'in çok uzak mesafeden Liverpool kalecisi Karius'u avladığı gol de maçın skorunu belirledi. Cristiano Ronaldo da çeyrek finalde Juventus kalecisi Buffon'u yine harika bir röveşatayla geçmişti. İşte tarihteki unutulmaz röveşata gollerden bazıları...

  • 1

    Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid'in Juventus'u 3-0 mağlup ettiği maçta Christiano Ronaldo, 64. dakikada attığı muhteşem röveşata golüyle izleyenleri büyülemişti.

    Zinedine Zidane maç sonrası övgülerde bulunduğu Ronaldo için "O çok farklı. Kolay iki pozisyonu kaçırdı ama çok zor bir gol attı" demişti. Fransız teknik adam sorular üzerine kendisinin Real Madrid formasıyla Bayern Leverkusen'e attığı golün daha güzel olduğunu söylemişti.

  • 2

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    Emre Can Liverpool-Watford

    EN GÜZEL RÖVAŞATA GOLÜ HANGİSİYDİ (ANKET)
  • 3

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    Mario Mandzukic Juvertus - Real Madrid
  • 4

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    Antoine Griezmann Atletico Madrid - Roma
  • 5

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    Wayne Rooney Manchester United - Manchester City
  • 6

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    Xherdan Shaqiri Polonya-İsviçre 
  • 7

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    Zlatan İbrahimovic İsveç - İngiltere
  • 8

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    Radamel Falcao Atletico Madrid - America de Cali
  • 9

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    Philippe Mexes Anderlecht-Milan
  • 10

    Juventus, real madrid, rövaşata, gol, ronaldo, unutulmaz rövaşata goller
    Ronaldinho Barcelona-Villarreal
  • 11

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    Peter Crouch Liverpool-Galatasaray
  • 12

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    Andy Carroll West Ham United- Crystal Palace
  • 13

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    Rivaldo Barcelona- Valencia
  • 14

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    Hugo Sanchez Real Madrid- Logrones
  • 15

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    Marco van Basten Ajax - FC Den Bosch
  • 16

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    Trevor Sinclair QPR-Barnsley
  • 17

    Juventus, real madrid, rövaşata, gol, ronaldo, unutulmaz rövaşata goller
    Klaus Fischer Almanya- Fransa
  • 18

    Juventus, real madrid, rövaşata, gol, ronaldo, unutulmaz rövaşata goller

    Bonus: 

    Cenk Tosun Beşiktaş- Benfica
    (UEFA geçen yıl Şampiyonlar Ligi2nin en iyi golü seçmişti)

  • 19

    Juventus, real madrid, rövaşata, gol, ronaldo, unutulmaz rövaşata goller
    Eren Derdiyok Galatasaray - Çaykur Rizespor
  • 20

    Juventus, real madrid, rövaşata, gol, ronaldo, unutulmaz rövaşata goller

    Moussa Sow Fenerbahçe- Galatasaray
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