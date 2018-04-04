Gareth Bale'in Liverpool'a attığı röveşata golü (Futbol tarihinin unutulmaz röveşataları)
Şampiyonlar Ligi Finali'nde Real Madrid, Liverpool'u 3 golle yıkarken, beklentilerin aksine oyuna damgasını vuran isim Cristiano Ronaldo değil, Gareth Bale oldu. Maçın ikinci yarısında Isco'nun yerine oyuna giren Galli yıldız, Marcelo'nun ortasında röveşata ile ağları havalandırdı. Bale'in çok uzak mesafeden Liverpool kalecisi Karius'u avladığı gol de maçın skorunu belirledi. Cristiano Ronaldo da çeyrek finalde Juventus kalecisi Buffon'u yine harika bir röveşatayla geçmişti. İşte tarihteki unutulmaz röveşata gollerden bazıları...
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Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid'in Juventus'u 3-0 mağlup ettiği maçta Christiano Ronaldo, 64. dakikada attığı muhteşem röveşata golüyle izleyenleri büyülemişti.
Zinedine Zidane maç sonrası övgülerde bulunduğu Ronaldo için "O çok farklı. Kolay iki pozisyonu kaçırdı ama çok zor bir gol attı" demişti. Fransız teknik adam sorular üzerine kendisinin Real Madrid formasıyla Bayern Leverkusen'e attığı golün daha güzel olduğunu söylemişti.
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2Emre Can Liverpool-Watford
EN GÜZEL RÖVAŞATA GOLÜ HANGİSİYDİ (ANKET)
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3Mario Mandzukic Juvertus - Real Madrid
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4Antoine Griezmann Atletico Madrid - Roma
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5Wayne Rooney Manchester United - Manchester City
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6Xherdan Shaqiri Polonya-İsviçre
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7Zlatan İbrahimovic İsveç - İngiltere
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8Radamel Falcao Atletico Madrid - America de Cali
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9Philippe Mexes Anderlecht-Milan
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10Ronaldinho Barcelona-Villarreal
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11Peter Crouch Liverpool-Galatasaray
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12Andy Carroll West Ham United- Crystal Palace
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13Rivaldo Barcelona- Valencia
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14Hugo Sanchez Real Madrid- Logrones
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15Marco van Basten Ajax - FC Den Bosch
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16Trevor Sinclair QPR-Barnsley
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17Klaus Fischer Almanya- Fransa
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Bonus:
Cenk Tosun Beşiktaş- Benfica
(UEFA geçen yıl Şampiyonlar Ligi2nin en iyi golü seçmişti)
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19Eren Derdiyok Galatasaray - Çaykur Rizespor
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Moussa Sow Fenerbahçe- Galatasaray