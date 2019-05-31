Gaziantep'te Süper Lig coşkusu
Anadolu Ajansı, NTV Haber, DHA, İHA
Gazişehir Gaziantep'in Hatayspor'u yenip Süper Lig’e çıkması kentte coşkuyla kutlandı. Hatay'da ise maç öncesi yaşanan sevinç gösterileri, Hatayspor'un penaltılarda kaybetmesiyle yerini hüzne bıraktı.
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Maçın bitiş düdüğüyle birlikte yüzlerce taraftar sokağa döküldü.
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2Kentteki kutlamalar geç saatlere kadar sürdü.
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3Halaylar çekildi, araç konvoyları ile şehir turu atıldı.
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Taraftarlar; kupa törenini de kent meydanına kurulan dev ekrandan takip etti.
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5Hatayspor'un Süper Lig'e yükselme hayallerini bir sonraki sezona bırakması ise Hataysporlu taraftarları hüzne boğdu.
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6Vatandaşlar, Hatay'ın merkez ilçe Antakya'daki 15 Temmuz Parkı, Antakya Belediyesi önü ve İskenderun ilçesindeki anıt alanında kurulan dev ekranlarda maçı takip etti.
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7Takımlarını 120 dakika boyunca destekleyen taraftarlar, penaltı atışları sonucunda Süper Lig biletini Gazişehir Gaziantep'e kaptırınca büyük üzüntü yaşadı.
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8Emniyet güçleri dev ekranların kurulduğu alanlarda geniş önlem alırken, taraftarlar maç sonrası olaysız şekilde dağıldı.
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