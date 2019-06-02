Gazişehir Gaziantep şampiyonluğu kutladı
Anadolu Ajansı
Spor Toto Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep, stadyumda düzenlediği organizasyonla sevincini taraftarla paylaştı. Törene Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de katıldı.
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1Spor Toto Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep kafilesi için şehirde coşkulu bir karşılama töreni düzenlendi.
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2Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Hatayspor'la İstanbul'da karşılaşan Gazişehir Gaziantep takımı, özel uçakla Gaziantep Havalimanı'na geldi.
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3Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Vali Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve diğer protokol mensupları tarafından çiçeklerle karşılanan kırmızı-siyahlı kafile, havalimanı içerisinde kendileri için getirilen güvencinleri havaya bıraktı.
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4Daha sonra üstü açık otobüse binen futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler, şehrin çeşitli yerlerinde tur atıp taraftarı selamladı.
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5Kafileyi taşıyan otobüs, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na ulaştığında da taraftarlar meşale yakıp takıma sevgi gösterisinde bulundu.
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6Gaziantep ekibi, bugün geldiği kentte Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda taraftarıyla buluştu.
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7Kurulan platforma kulüp çalışanı, teknik heyet ve yöneticilerin tek tek çağrılarak tanıtıldığı programda, Kulüp Başkanı Adil Sani Konukoğlu, kupayla stada girerek taraftarı selamladı.
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8Futbolcuların platforma çıkarken dans etmesi de renkli görüntülere sahne oldu.
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9Kırmızı-siyahlı ekip, daha sonra kupayı kaldırarak sevincini taraftarla paylaştı.
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10Törene katılan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yaptığı konuşmada, Gaziantep'in her açıdan Süper Lig'i hak eden bir şehir olduğunu ifade etti.
Şampiyonlukta emeği geçenlere teşekkür eden Gül, bundan sonraki süreçte Gazişehir Gaziantep'in yapacağı çalışmalarla ligde adından söz ettireceğini vurguladı.
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11Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise kulübün bugünlere takım ruhuyla ulaştığını belirterek, Gazişehir Gaziantep'in Süper Lig'de kalıcı olacağını kaydetti.
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12Gecenin sonunda da şarkıcı Ece Seçkin konser verdi.
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