Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers maçı kaç kaç bitti? (NBA 2018 Final serisi)
AFP
NBA 2018 Final serisinin ilk maçında Curry'li, Durant'li Golden State Warriors, Lebron James'li Cleveland Cavaliers'i sahasında ağırladı.
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1NBA Finalleri'nde Houston Rockets'ı eleyerek Batı Konferansı şampiyonu olan Golden State Warriors ile Doğu'da Boston Celtics'i safdışı bırakarak şampiyon olan Cleveland Cavaliers karşı karşıya geldi.
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2Büyük bir çekişmeyle başlayan maçın ilk periyodunu Cleveland Cavaliers, Golden State Warriors karşısında 30-29 önde tamamladı.
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3Çekişme ikinci periyotta da devam ederken takımlar devre arasına 56-56 eşitlikle girdi.
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43. periyotta bir adım önce çıkan Warriors, rakibini 22 sayıda tutarken son çeyreğe 6 sayı farkla girdi. Lebron James takımını ayakta tutarken maçın son 23 saniyesine 106-106 beraberlikle girildi.
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5Takımı Cleveland 107-106 gerideyken maçın bitimine 4.7 saniye Klay Thompson'un yaptığı faul ile serbest atış çizgisine giden George Hill ilk atışını sayıya çevirirken, ikinci atışını kaçırdı.
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6Maçın bitimine 4.7 saniye kala hücum ribaundunu alan JR Smith, basketbol için uzun sayılabilecek bu sürede topu kötü kullanınca Cleveland Cavaliers öne geçme şansını kullanamadı ve maç uzatmaya gitti.
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7Uzatmada rakibine 17-7 üstünlük sağlayan Golden State Warriors maçı 124-114 kazandı ve final serisinde 1-0 öne geçti.
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8Cleveland Cavaliers'ta 48 dakika sahada kalan Lebron James'in 51 sayı 8 ribaunt 8 asistlik performansı galibiyete yeterli olmadı.
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9Golden State Warriors'ta ise Kevin Durant 26, Stephan Curry 29 ve Klay Thompson 24 sayıyla galibiyetin mimarı oldu.
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10Seride ikinci maç 4 Haziran Pazartesi günü Türkiye saati ile 03.00'da yine Golden State Warriors'ın sahasında oynanacak.