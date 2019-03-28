Günün spor manşetleri (28 Mart 2019)
ntv.com.tr
Gazetelerin spor sayfalarına, transfer haberlerine 1 dakikada göz atın. Beşiktaş'ta Mayıs'ın sonlarına doğru yapılacak başkanlık seçimi ve ligin bitmesinin ardından yeni teknik direktör de netlik kazanacak. Listede Başakşehir'le şampiyonluk yarışı içinde olan Abdullah Avcı bir numarada yer alıyor. Nabız yoklayan Beşiktaş yönetimi, "Çok önemli bir süreçten geçiyoruz, sezon sonu görüşelim" yanıtını almıştı.
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