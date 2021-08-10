Günün transfer haberleri (10 Ağustos 2021)

ntv.com.tr 10.08.2021 - 08:08
Fenerbahçe forvet sorununu kökten çözmek için Lyon'un yıldızı Moussa Dembele'yi gözüne kestirdi. Başkan Ali Koç, takımda görmeyi çok istediği yıldız futbolcu için tüm imkanları seferber etmeye kararlı. Fenerbahçe'nin bu transfer için önemli bir kozu var: Dimitris Pelkas... Lyon, uzun süredir Yunan futbolcunun peşinde. Hatta 8 milyon Euro'luk teklif de yaptılar ama Sarı-Lacivertliler kabul etmedi. Fenerbahçe, Dembele için Pelkas'ı takasta kullanarak maliyeti düşürme formülünü masaya yatırdı. | FANATİK
Galatasaray'da Sofiane Feghouli ve Radamel Falcao ile yollar ayrılırsa Olimpiu Morutan için Steaua Bükreş'e 6 milyon Euro'luk bir teklif yapılacak. Romanya cephesi bu teklife sıcak bakıyor. | AKŞAM
Fenerbahçe'de forvet arayışları sürüyor. Fransız basını, Sarı-Lacivertli ekibin Danimarka'da Kopenhag forması giyen Jonas Wind ile ilgilendiğini öne sürdü. Fenerbahçe'nin golcü oyuncu için bonuslaral birlikte 9 milyon Euro gözden çıkardığı iddia edildi. 22 yaşındaki futbolcu için Sarı-Lacivertliler 7 milyon Euro artı 2 milyon Euro bonus teklifi yaptığı kaydedildi. | CUMHURİYET
Beşiktaş yönetimi, Diego Costa'yı kadrosuna katmak için tüm şartlarını zorluyor. Yönetim, 2 yıl için maaş, bonuslar ve imza parası dahil 7 milyon Euro isteyen 32 yaşındaki futbolcuya toplamda 6 milyon Euro önerdi. görüşmeler sürüyor. | FANATİK
Bundesliga 2'de oynamak istemeyen ve Schalke'den ayrılmak isteyen Amine Harit, Galatasaray'ın radarına girdi. Fatih Terim, transfere onay verirken, Sarı-Kırmızılı yönetim harekete geçti. Ancak Galatasaray'ın işi kolay değil. Faslı oyuncunun ayrılık isteği sonrası birçok kulüp Harit'i kadrosuna katmak için devreye girdi. | FANATİK
Siyah-Beyazlılarda santrfor çalışmaları dört koldan devam ediyor. Aboubakar ve Cenk Tosun ayrılığından sonra birçok isimle temasa geçen Beşiktaş yönetimi geçtiğimiz devre arasında gündeme gelen Thomas Henry girişimlerini hızlandırdı. Siyah-Beyazlılar, Venezia kulübüyle Niang'tan sonra Henry için de kapışıyor. Beşiktaş, Leuven kulübünü ikna etmek için 26 yaşındaki golcü için satın alma opsiyonlu teklifte bulunacak. | FOTOMAÇ