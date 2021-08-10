Günün transfer haberleri (10 Ağustos 2021)

Fenerbahçe forvet sorununu kökten çözmek için Lyon'un yıldızı Moussa Dembele'yi gözüne kestirdi. Başkan Ali Koç, takımda görmeyi çok istediği yıldız futbolcu için tüm imkanları seferber etmeye kararlı. Fenerbahçe'nin bu transfer için önemli bir kozu var: Dimitris Pelkas... Lyon, uzun süredir Yunan futbolcunun peşinde. Hatta 8 milyon Euro'luk teklif de yaptılar ama Sarı-Lacivertliler kabul etmedi. Fenerbahçe, Dembele için Pelkas'ı takasta kullanarak maliyeti düşürme formülünü masaya yatırdı. | FANATİK