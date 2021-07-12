Günün transfer haberleri (12 Temmuz 2021)

BOUPENDZA GELMEYE HAZIR AMA...

Fenerbahçe Gabonlu golcü için 5 milyon Euro'ya kadar çıktı. Güney temsilcisi "Krasnodar geçen sezon 8 milyon Euro verdi. Şu an Avrupa'dan 6.5 veren var. Aşağı inmeyiz, takas istemeyiz" dedi. Gabonlu golcü dün Hatay'ın Erzurum kampına katıldı. Bu hafta içerisinde bu noktada sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor. (SABAH)