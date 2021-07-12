Günün transfer haberleri (12 Temmuz 2021)

Ntvspor 12.07.2021 - 08:24
Sağ bek için sarı-lacivertlilerin gündemine giren Sime Vrsaljko transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Atletico ile büyük ölçüde anlaşmaya varıldı, Hırvat savunmacıya 3 yıllık teklif sunuldu. Eğer sağlık raporu olumlu gelirse, iş imzaya kalacak. (FANATİK)
Hollanda ekibinin kalecisi Andre Onana, Lyon ile her konuda anlaştı. Transferin resmen duyurulması an meselesi. Ajax, Kamerunlu kalecinin yerini Altay Bayındır ile doldurmak için harekete geçiyor. Kırmızı-beyazlıların futbol direktörü Marc Overmas'ın genç file bekçisi için İstanbul'a bizzat gelip Fenerbahçe ile masaya oturması bekleniyor. (FANATİK)
Galatasaray, Hollandalı sol bekin transferinde sona geldi. Crystal Palace'tan ayrılan ve bonservisi elinde olan yıldız futbolcuyla el sıkışıldı. Van Aanholt'un menajeri bu hafta İstanbul'a gelecek, transfere nokta koyualacak. (FOTOMAÇ)
Kanarya, Senegalli golcü için devreye girdi. Sarı-lacivertlilerin Rennes'e kiralama teklifi yaptığı iddia edildi. 26 yaşındaki Mbaye Niang geçtiğimiz sezon 17 maçta 1 gol attı. Teknik direköt Vitor Pereira'nın da transfere yeşil ışık yaktığı iddia ediliyor. (FOTOMAÇ)
Beşiktaş'ta Fulham'dan Aleksander Mitrovic ile yaklaşık 2 aydır süren görüşmeler olumsuz sonuçlandı. Menajeri Pini Zahavi ile yapılan pazarlıklarda Sırp golcünün 3 yıllık kontrat ile yıllık 5 milyon Euro garanti para ve maç başı ücret istemesi üzerine başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler transfer görüşmelerinden tamamen çekilme kararı aldı. (HÜRRİYET)
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, forvet arayışlarına da devam ediyor. Yedek kalmayı sorun etmeyecek bir golcü arayan siyah-beyazlılar, bu doğrultuda Chelsea'nin Nijeryalı yıldızı Ike Ugbo için görüşmelere başladı. (KARAR)
Kartal, Sergen Yalçın'ın kadrosunda görmek istediği Alex Teixeira ile yürütülen pazarlıkları hızlandırdı. Boşta olan Brezilyalı yıldızla yapılan görüşmelerin olumlu yönde sürdüğü aktarıldı. Diego Costa'nın ise Beşiktaş'tan yeni taleplerde bulunduğu iddia edildi. (MİLLİYET)
Galatasaray, kanat ve forvet arkasında görev yapabilen Portekizli oyuncunun peşinde. İspanyol ekibi Sevilla'nın kiralık olarak göndermek istediği 25 yaşındaki futbolcuyu bir süredir takip eden sarı-kırmızılı yönetim, transfer için ilk teklifini sundu. (SABAH)
Fenerbahçe Gabonlu golcü için 5 milyon Euro'ya kadar çıktı. Güney temsilcisi "Krasnodar geçen sezon 8 milyon Euro verdi. Şu an Avrupa'dan 6.5 veren var. Aşağı inmeyiz, takas istemeyiz" dedi. Gabonlu golcü dün Hatay'ın Erzurum kampına katıldı. Bu hafta içerisinde bu noktada sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor. (SABAH)