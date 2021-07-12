Günün transfer haberleri (12 Temmuz 2021)

Kim, hangi futbolcunun peşinde? Türkiye ve Avrupa'dan transfer haberlerine göz atın...

Ntvspor 12.07.2021 - 08:24

Günün transfer haberleri (12 Temmuz 2021) - 1

VRSALJKO'DA SONA DOĞRU

Sağ bek için sarı-lacivertlilerin gündemine giren Sime Vrsaljko transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Atletico ile büyük ölçüde anlaşmaya varıldı, Hırvat savunmacıya 3 yıllık teklif sunuldu. Eğer sağlık raporu olumlu gelirse, iş imzaya kalacak. (FANATİK)

Günün transfer haberleri (12 Temmuz 2021) - 2

AJAX ALTAY'A GELİYOR

Hollanda ekibinin kalecisi Andre Onana, Lyon ile her konuda anlaştı. Transferin resmen duyurulması an meselesi. Ajax, Kamerunlu kalecinin yerini Altay Bayındır ile doldurmak için harekete geçiyor. Kırmızı-beyazlıların futbol direktörü Marc Overmas'ın genç file bekçisi için İstanbul'a bizzat gelip Fenerbahçe ile masaya oturması bekleniyor. (FANATİK)

Günün transfer haberleri (12 Temmuz 2021) - 3

VAN AANHOLT İMZALIYOR

Galatasaray, Hollandalı sol bekin transferinde sona geldi. Crystal Palace'tan ayrılan ve bonservisi elinde olan yıldız futbolcuyla el sıkışıldı. Van Aanholt'un menajeri bu hafta İstanbul'a gelecek, transfere nokta koyualacak. (FOTOMAÇ)

Günün transfer haberleri (12 Temmuz 2021) - 4

NIANG HAMLESİ

Kanarya, Senegalli golcü için devreye girdi. Sarı-lacivertlilerin Rennes'e kiralama teklifi yaptığı iddia edildi. 26 yaşındaki Mbaye Niang geçtiğimiz sezon 17 maçta 1 gol attı. Teknik direköt Vitor Pereira'nın da transfere yeşil ışık yaktığı iddia ediliyor. (FOTOMAÇ)

Günün transfer haberleri (12 Temmuz 2021) - 5

BEŞİKTAŞ MITROVIC'TEN VAZGEÇTİ

 Beşiktaş'ta Fulham'dan Aleksander Mitrovic ile yaklaşık 2 aydır süren görüşmeler olumsuz sonuçlandı. Menajeri Pini Zahavi ile yapılan pazarlıklarda Sırp golcünün 3 yıllık kontrat ile yıllık 5 milyon Euro garanti para ve maç başı ücret istemesi üzerine başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler transfer görüşmelerinden tamamen çekilme kararı aldı. (HÜRRİYET)

Günün transfer haberleri (12 Temmuz 2021) - 6

KARTAL'DAN UGBO OPERASYONU

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, forvet arayışlarına da devam ediyor. Yedek kalmayı sorun etmeyecek bir golcü arayan siyah-beyazlılar, bu doğrultuda Chelsea'nin Nijeryalı yıldızı Ike Ugbo için görüşmelere başladı. (KARAR)

Günün transfer haberleri (12 Temmuz 2021) - 7

TEIXEIRA YAKLAŞIYOR COSTA KOPABİLİR

Kartal, Sergen Yalçın'ın kadrosunda görmek istediği Alex Teixeira ile yürütülen pazarlıkları hızlandırdı. Boşta olan Brezilyalı yıldızla yapılan görüşmelerin olumlu yönde sürdüğü aktarıldı. Diego Costa'nın ise Beşiktaş'tan yeni taleplerde bulunduğu iddia edildi. (MİLLİYET)

Günün transfer haberleri (12 Temmuz 2021) - 8

ASLAN'IN YENİ GÖZDESİ LOPES

Galatasaray, kanat ve forvet arkasında görev yapabilen Portekizli oyuncunun peşinde. İspanyol ekibi Sevilla'nın kiralık olarak göndermek istediği 25 yaşındaki futbolcuyu bir süredir takip eden sarı-kırmızılı yönetim, transfer için ilk teklifini sundu. (SABAH)

Günün transfer haberleri (12 Temmuz 2021) - 9

BOUPENDZA GELMEYE HAZIR AMA...

Fenerbahçe Gabonlu golcü için 5 milyon Euro'ya kadar çıktı. Güney temsilcisi "Krasnodar geçen sezon 8 milyon Euro verdi. Şu an Avrupa'dan 6.5 veren var. Aşağı inmeyiz, takas istemeyiz" dedi. Gabonlu golcü dün Hatay'ın Erzurum kampına katıldı. Bu hafta içerisinde bu noktada sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor. (SABAH)

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