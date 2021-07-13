Günün transfer haberleri (13 Temmuz 2021)

Ntvspor 13.07.2021 - 08:44
Teknik direktör Fatih Terim'le sözleşme uzattıktan sonra transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, Younes Belhanda'nın yerine 10 numara arayışlarını sürdürüyor. Bir an önce orta sahasını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, Rumen yıldız Nicolae Stanciu'yu gündemine almıştı. Stanciu için Slavia Prag'la görüşmelerini sürdüren Cimbom, yeni bir teklifle Çek kulübünün kapsını çaldı. (FOTOMAÇ)
Sarı lacivertliler, ezeli rakipleri Galatasaray ve Trabzonspor'un da gündeminde olan yıldız futbolcu Ezgjan Alioski'yua teklif götürdü. Öte yandan Kanarya'nın, Alioski transferinde rakiplerine nazaran önde olduğu kaydedildi. Ezgjan Alioski'nin Leeds United ile olan sözleşmesi lig bitimiyle beraber sona ermişti. (FOTOMAÇ)
Transfer için aralıksız çalışmalarını sürdüren Galatasaray'la ilgili yurt içi olduğu kadar yurt dışından da haberler gelmeye devam ediyor. Golcü arayışındaki sarı kırmızılı ekibin daha önce de ilgilendiği belirtilen Arturo Vidal'le ilgili İtalyan basınından flaş bir transfer iddiası gündeme getirildi. (FOTOMAÇ)
Beşiktaş'ın kadrosuna katmaya hazırlandığı 1 numaralı santrfor adayı Diego Costa için siyah- beyazlı taraftarları heyecanlandıran paylaşım yapıldı. Bu hafta içi açıklanması beklenen 32 yaşındaki İspanyol golcü için İtalyan gazeteci Nicolo Schira, "Diego Costa, Beşiktaş'a yaklaşıyor" derken, transferle ilgili detayları paylaştı. Schira, kendisine ait sosyal medya hesabından, Beşiktaş'ın bonservisi elinde bulunan Costa'ya 2023'e kadar sözleşme her sezon için 2.5 milyon önerildiğini belirtti. (FOTOMAÇ)
Gelecek sezon mutlaka bir golcüyü kadrosuna katmak isteyen Trabzonspor'da öncelik Sörloth içindi. Bordo mavililer, Norveçli golcü için çalışmalarını sürdürürken, bu transferin gerçekleşmemesi halinde rotasını Benevento forması giyen Gianluca Lapadula'ya çevirecek. (FOTOMAÇ)