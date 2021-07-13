Günün transfer haberleri (13 Temmuz 2021)

Transfer için aralıksız çalışmalarını sürdüren Galatasaray'la ilgili yurt içi olduğu kadar yurt dışından da haberler gelmeye devam ediyor. Golcü arayışındaki sarı kırmızılı ekibin daha önce de ilgilendiği belirtilen Arturo Vidal'le ilgili İtalyan basınından flaş bir transfer iddiası gündeme getirildi. (FOTOMAÇ)