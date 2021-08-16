Günün transfer haberleri (16 Ağustos 2021)

Kim, hangi futbolcunun peşinde? Türkiye ve Avrupa'dan transfer haberlerine göz atın...

ntv.com.tr 16.08.2021 - 08:33

Günün transfer haberleri (16 Ağustos 2021) - 1
Lyon'un sportif direktörü Juninho, İstanbul'a geliyor. Lige kötü başlayan, son olarak Angers'e 3-0 kaybeden Fransız ekibi transfer çalışmalarını hızlandırdı. Juninho Fenerbahçe'den Pelkas ve Ozan Tufan'ı isteyecek. Brezilyalı futbol adamının, Dembeleye karşılık iki yıldızın yanı sıra para da talep etmesi bekleniyor. Sarı-Lacivertliler ise sadece takasla golcü oyuncuyu kadroya katmak için bastıracak. | FANATİK
Günün transfer haberleri (16 Ağustos 2021) - 2

Beşiktaş defansa takviye yapmak için Bayern Münih'le sözleşmes isona eren Jerome Boateng ile görüşüyor. Alman oyuncu 3 milyon Euro imza parası isterken Beşiktaş bu ücretin düşmesini istiyor. Boateng'in yıllık maaşının 3-3.5 milyon Euro'dan 2+1 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor. Kartal, Boateng'in ardından transfer perdesini kapatmayı düşünüyor. | AKŞAM

Günün transfer haberleri (16 Ağustos 2021) - 3

Jorge Jesus'un düşünmediği Gedson için Galatasaray yeniden harekete geçti ve 22 yaşındaki orta saha için teklifini sundu. Benfica, oyuncunun da Sarı-Kırmızılılar2ı istemesinin ardından teklifi değerlendirmeue aldı. Bonservis konusunda anlaşma sağlandı, sadece ödeme planı üzerinde görüşmeler devam ediyor. | AKŞAM

Günün transfer haberleri (16 Ağustos 2021) - 4

Siopis için Alanyaspor'la görüşen Fırtına'da, Efecan Karaca ismi yeniden gündeme geldi. Avcı tecrübeli oyuncuyu ısrarla isterken, yönetimin Siopis ve Efecan paketiyle yeni bir teklif hazırlığında olabileceği öğrenildi. | FANATİK

Günün transfer haberleri (16 Ağustos 2021) - 5

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi dışına ittiği Molde'nin 22 yaşındaki oyuncusu Ola Brynhildsen'in peşine düştü. Fırtına'ya karşı oynanan 2 maçta 2 gol, 2 asistle yıldızlaşan genç kanat için araştırmalara başladığı iddia edildi. Norveçli futbolcunun 1 yıllık kontratının kalması Karadeniz ekibinin iştahını kabartıyor. | FANATİK

Günün transfer haberleri (16 Ağustos 2021) - 6

Halil Dervişoğlu için girişimlerini sürdüren Galatasaray, Bretford'a 7-8 milyon Euro'luk satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacak. | FANATİK

Günün transfer haberleri (16 Ağustos 2021) - 7

Beşiktaş, Sassuolo'dan Kaan Ayhan'ı isterken, İtalyanlar da Ersin Destanoğlu'nu talep etti. Kıran krıana pazarlıklarda sona gelindi. Siyah-Beyazlılar, Ersin'i Çizme'ye gönderip Kaan'ı kadrosuna katacak; kasasına da 2 milyon Euro koyacak. | FOTOMAÇ 

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