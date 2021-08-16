Günün transfer haberleri (16 Ağustos 2021)

Lyon'un sportif direktörü Juninho, İstanbul'a geliyor. Lige kötü başlayan, son olarak Angers'e 3-0 kaybeden Fransız ekibi transfer çalışmalarını hızlandırdı. Juninho Fenerbahçe'den Pelkas ve Ozan Tufan'ı isteyecek. Brezilyalı futbol adamının, Dembeleye karşılık iki yıldızın yanı sıra para da talep etmesi bekleniyor. Sarı-Lacivertliler ise sadece takasla golcü oyuncuyu kadroya katmak için bastıracak. | FANATİK