Günün transfer haberleri (16 Ağustos 2021)

ntv.com.tr 16.08.2021 - 08:33
Beşiktaş defansa takviye yapmak için Bayern Münih'le sözleşmes isona eren Jerome Boateng ile görüşüyor. Alman oyuncu 3 milyon Euro imza parası isterken Beşiktaş bu ücretin düşmesini istiyor. Boateng'in yıllık maaşının 3-3.5 milyon Euro'dan 2+1 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor. Kartal, Boateng'in ardından transfer perdesini kapatmayı düşünüyor. | AKŞAM
Jorge Jesus'un düşünmediği Gedson için Galatasaray yeniden harekete geçti ve 22 yaşındaki orta saha için teklifini sundu. Benfica, oyuncunun da Sarı-Kırmızılılar2ı istemesinin ardından teklifi değerlendirmeue aldı. Bonservis konusunda anlaşma sağlandı, sadece ödeme planı üzerinde görüşmeler devam ediyor. | AKŞAM
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi dışına ittiği Molde'nin 22 yaşındaki oyuncusu Ola Brynhildsen'in peşine düştü. Fırtına'ya karşı oynanan 2 maçta 2 gol, 2 asistle yıldızlaşan genç kanat için araştırmalara başladığı iddia edildi. Norveçli futbolcunun 1 yıllık kontratının kalması Karadeniz ekibinin iştahını kabartıyor. | FANATİK
Beşiktaş, Sassuolo'dan Kaan Ayhan'ı isterken, İtalyanlar da Ersin Destanoğlu'nu talep etti. Kıran krıana pazarlıklarda sona gelindi. Siyah-Beyazlılar, Ersin'i Çizme'ye gönderip Kaan'ı kadrosuna katacak; kasasına da 2 milyon Euro koyacak. | FOTOMAÇ