Günün transfer haberleri (19 Ağustos 2021)

ntv.com.tr 19.08.2021 - 09:04
Sergen Yalçın'dan Gedson Fernandes ısrarı... Aslan'ın peşinde olduğu Gedson'u, Benfica'nın satmaması halinde Şampiyonlar Ligi kartı ile kiralamayı hedefleyen Beşiktaş yönetimi, prensipte anlaştığı Lucas Fernando'yu şimdilik bekletiyor. | SABAH
Son olarak kadrosuna Michy Batshuayi'yi katan Beşiktaş'ta Elneny ismi gündeme geldi. İngiliz basınında yer alan habere göre Siyah-Beyazlılar, Arsenal forması giyen Mohamed Elneny için devreye girdi. | FOTOMAÇ
Vitor Pereira'nın kadroda çok istediği Cedric Bakambu için çalışmalar sürüyor. Kariyerini yeniden Avrupa'da sürdürmek isteyen Kongolu yıldız, Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardı. Bakambu'nun amacı, bonservisini eline alarak Sarı-Lacivertliler'e trasnfer olmak. Yönetim de bu nedenle aceleci davranmadan beklemeye geçti. Tecrübeli hücum oyuncusu, kulübü Beijing Guoan'ın ödemelerde yaşadığı sıkıntılar nedeniyle sözleşme fesih sürecini başlattı. | FANATİK
Fenerbahçe'nin bir süredir gündeminde yer alan Dembele'nin kulübü Lyon'da ortalık karıştı. Fransız ekibi ligde ilk hafta Best ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Angers'a 3-0 kaybedince yönetim harekete geçti. Başkan Aulas'ın direktifiyle kadroda büyük operasyon için kollar sıvandı. Fransa'daki transfer döneminin kapanmasına 11 gün kala stoper Marcelo'nun sözleşmesi feshedildi. Ayrıca yönetim, Dembele, Houssem Aouar, Maxvel Cornet ve Islam Slimani gibi oyunculara gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. İngiliz ve Fransız basınına göre Aouar da Arsenal'a gidebilir. Lyon, bu operasyon çerçevesinde Dembele transferinde Pelkas'ın yanı sıra bir oyuncuyu daha kadrosuna katmak istiyor. | FANATİK
Beşiktaş, Kaan Ayhan'ı renklerine katmak için tüm şartları zorluyor. Sassuolo'ya iki farklı teklif götüren yönetim, kiralama için de öneri hazırladı. Milli futbolcunun kadroya katılamaması halinde rota Barcelona'a gözden çıkarılan Samuel Umtiti'ye çevirilecek. Sports'un haberine göre Siyah-Beyazlılar Fransız futbolcu için kiralama teklif yaptı. Lyon'da kadro dışı bırakılan Marcelo yeniden gündeme geldi. Sambacının eşi Türkiye paylaşımları yaparken, son kararı Sergen Yalçın verecek. | FOTOMAÇ
Beşiktaş, Kaan Ayhan transferinde olumlu sonuç alamazsa Fenerbahçe ile Serdar Aziz için masaya oturacak. Siyah-Beyazlılar, Serdar'ı bonservis bedeli ödemeden almak istiyor. | SABAH