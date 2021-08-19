Günün transfer haberleri (19 Ağustos 2021)

Fenerbahçe'nin bir süredir gündeminde yer alan Dembele'nin kulübü Lyon'da ortalık karıştı. Fransız ekibi ligde ilk hafta Best ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Angers'a 3-0 kaybedince yönetim harekete geçti. Başkan Aulas'ın direktifiyle kadroda büyük operasyon için kollar sıvandı. Fransa'daki transfer döneminin kapanmasına 11 gün kala stoper Marcelo'nun sözleşmesi feshedildi. Ayrıca yönetim, Dembele, Houssem Aouar, Maxvel Cornet ve Islam Slimani gibi oyunculara gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. İngiliz ve Fransız basınına göre Aouar da Arsenal'a gidebilir. Lyon, bu operasyon çerçevesinde Dembele transferinde Pelkas'ın yanı sıra bir oyuncuyu daha kadrosuna katmak istiyor. | FANATİK