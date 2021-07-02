Günün transfer haberleri (2 Temmuz 2021)

Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor başta olmak üzere Türkiye'den ve Avrupa'dan transfer haberleri...

Ntvspor 02.07.2021 - 09:04

Günün transfer haberleri (2 Temmuz 2021) - 1

Galatasaray aradığı sol beki İtalya'da buldu. Sarı-kırmızılılar Napoli'nin 30 yaşındaki İspanyol sol beki için 5 milyon euro teklif ederken prensipte anlaşma sağlandı. (AKŞAM)

Günün transfer haberleri (2 Temmuz 2021) - 2

Beşiktaş dünyaca ünlü golcü transferi için harekete geçti. Siyah-beyazlıların gündeminde Edin Dzeko, Diego Costa ve Hulk var. (FANATİK)

Günün transfer haberleri (2 Temmuz 2021) - 3

Galatasaray'ın toplam 8 milyon euro'luk maliyetle transfer ettiği Christian Luyindama, Fatih Terim'in yeni sezon planlarında yer almıyor. 2-3 milyon euro'luk teklifler gelen oyuncunun 5 milyon euro'ya satılması hedefleniyor. (FANATİK)

Günün transfer haberleri (2 Temmuz 2021) - 4

Beşiktaş, Serie A ekibi Spezia'nın sağ kanat oyuncusu Daniele Verde için 2 milyon euro'luk teklif hazırlığında. (TUTTO MERCATO)

Günün transfer haberleri (2 Temmuz 2021) - 5

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Sadık Çiftpınar için Süper Lig ekiplerinden Kayserispor talip oldu. (FOTOMAÇ)

Günün transfer haberleri (2 Temmuz 2021) - 6

Trabzonspor'un golcü transferinde önceliği Alexander Sörloth ancak Norveçli futbolcunun transferi gerçekleşmezse B planı hazır. Bordo-mavililer, EURO 2020'de yıldızını parlatan Danimarkalı Cornelius ile ilgileniyor. (FOTOMAÇ)

Günün transfer haberleri (2 Temmuz 2021) - 7

Galatasaray'ın eski yıldızı Younes Belhanda, Adana Demirspor'a transfer oldu. Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor bu transfer için oyuncuyla yıllık 3.2 milyon euro'ya anlaşmaya vardı. (FANATİK)

Günün transfer haberleri (2 Temmuz 2021) - 8

Galatasaray sağ bek transferi için gözünü İtalya'ya dikti. Sarı-kırmızılı ekibin ilgilendiği 30 yaşındaki Danimarkalı Jens Stryger Larsen için Udinese 4 milyon euro istiyor. (HÜRRİYET)

Günün transfer haberleri (2 Temmuz 2021) - 9

Fenerbahçe'de teknik direktör için çember daraldı. Eğer bir sürpriz olmazsa listede 4 isim kaldı; Villas Boas, Daum, Fonseca ve Luiz Castro.

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