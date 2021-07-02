Günün transfer haberleri (2 Temmuz 2021)

Ntvspor 02.07.2021 - 09:04
Galatasaray aradığı sol beki İtalya'da buldu. Sarı-kırmızılılar Napoli'nin 30 yaşındaki İspanyol sol beki için 5 milyon euro teklif ederken prensipte anlaşma sağlandı. (AKŞAM)
Beşiktaş dünyaca ünlü golcü transferi için harekete geçti. Siyah-beyazlıların gündeminde Edin Dzeko, Diego Costa ve Hulk var. (FANATİK)
Galatasaray'ın toplam 8 milyon euro'luk maliyetle transfer ettiği Christian Luyindama, Fatih Terim'in yeni sezon planlarında yer almıyor. 2-3 milyon euro'luk teklifler gelen oyuncunun 5 milyon euro'ya satılması hedefleniyor. (FANATİK)
Beşiktaş, Serie A ekibi Spezia'nın sağ kanat oyuncusu Daniele Verde için 2 milyon euro'luk teklif hazırlığında. (TUTTO MERCATO)
Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Sadık Çiftpınar için Süper Lig ekiplerinden Kayserispor talip oldu. (FOTOMAÇ)
Trabzonspor'un golcü transferinde önceliği Alexander Sörloth ancak Norveçli futbolcunun transferi gerçekleşmezse B planı hazır. Bordo-mavililer, EURO 2020'de yıldızını parlatan Danimarkalı Cornelius ile ilgileniyor. (FOTOMAÇ)
Galatasaray'ın eski yıldızı Younes Belhanda, Adana Demirspor'a transfer oldu. Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor bu transfer için oyuncuyla yıllık 3.2 milyon euro'ya anlaşmaya vardı. (FANATİK)
Galatasaray sağ bek transferi için gözünü İtalya'ya dikti. Sarı-kırmızılı ekibin ilgilendiği 30 yaşındaki Danimarkalı Jens Stryger Larsen için Udinese 4 milyon euro istiyor. (HÜRRİYET)
Fenerbahçe'de teknik direktör için çember daraldı. Eğer bir sürpriz olmazsa listede 4 isim kaldı; Villas Boas, Daum, Fonseca ve Luiz Castro.