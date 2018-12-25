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Günün transfer haberleri (25 Aralık 2018)

ntv.com.tr

Süper Lig'de ilk yarı maçlarının bitmesiyle birlikte, transfer haberleri de artmaya başladı. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde hangi isimler var? Spor gazeteleri hangi transferleri yazıyor? İşte 25 Aralık 2018'in transfer haberleri...

  • 1

    GALATASARAY ALAN İLE ANLAŞTI

    GALATASARAY ALAN İLE ANLAŞTI
    Ocak ayında iki forvet takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray, yıllık 3.5 milyon euro karşılığında Carvalho Alan ile anlaştı. Brezilyalının partneri ise ya Demba Ba olacak ya da Akhisar’da kadro dışı kalan Seleznyov. (Akşam)
  • 2

    CENK TOSUN İLK ADAY

    CENK TOSUN İLK ADAY
    Beşiktaş’ta operasyon başlıyor. Love kesin yolcu. Vida, Medel ve lens’in alıcılarıyla masaya oturulacak. Forvete ve stopere takviye yapılacak. Cenk Tosun ilk aday. Burak ve Kalinic de diğer forvetler. (Akşam)
  • 3

    TEKLİF YAĞIYOR

    TEKLİF YAĞIYOR
    Fenerbahçe’de kadro dışı olan ve af bekleyen tecrübeli kaleciye teklif yağıyor. Türkiye’da sarı-lacivertli formadan başkasını giymeyi aklından bile geçirmeyen başarılı file bekçisi, takıma dönememesi halinde kariyerini yurtdışında sürdürecek. (AMK)
  • 4

    FORVETE BURAK STOPERE 3 İSİM

    FORVETE BURAK STOPERE 3 İSİM

    Şenol Güneş, Başkan Orman ile görüştü ve transfer listesini iletti. Tecrübeli hocanın olmazsa olmazı Burak Yılmaz. Yönetim, Muriel ile de temasta. Savunma için belirlenen isimler Colley, Sadık, Ahmey Oğuz ve Bereszynski. (AMK) 

  • 5

    FORVETE HÜCUM

    FORVETE HÜCUM

    Galatasaray devre arasında 2 golcü takviyesi yapmak için atağa kalktı. Cimbom, Çin Ligi’nde top koşturan Brezilyalı Alan ve Senegalli Demba Ba ile söz kesti. Changchun Yatai’den ayrılmak üzere olan Nijeryalı İghalo ile anlaşma sağlanırsa Ba’dan vazgeçilecek. (AMK) 

  • 6

    FENER’E MESİKALI

    FENER’E MESİKALI

    Fenerbahçe 18 yaşındaki sol kanat Diego Lainez’in peşinde. Meksika’da Club America’da forma giyen genç yıldız adayıyla ilgilenen sarı-lacivertliler, bu transfer için Hollanda devi Ajax’la çekişiyor. (Fotomaç) 

  • 7

    ASLAN 1.93’LÜK FORVETİN PEŞİNDE

    ASLAN 1.93’LÜK FORVETİN PEŞİNDE
    Galatasaray, Tottenham’ın 1.93’lük İspanyol forvetinin peşine düştü. Hücuma iki takviye birden isteyen Terim’in gözü kontratında son altı ayına giren 33 yaşındaki Llorente. (Fotomaç)
  • 8

    TOLGAY’DA BEDELSİZ ŞARTI

    TOLGAY’DA BEDELSİZ ŞARTI

    Tolgay Arslan’da takas formülünü rafa kaldıran Fenerbahçe yönetimi menajerlere, “Beşiktaş’tan bonservisini alırsa görüşürüz” mesajı gönderdi. 

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