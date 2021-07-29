Günün transfer haberleri (29 Temmuz 2021)

3 KOLDAN HAREKAT

Beşiktaş yeni forvetini arıyor. Yönetim 3 yıldızla temas halinde. De Jong için Sevilla'ya kiralama teklifi yapan Diego Costa'ya bonuslarla 3 milyon Euro öneren siyah-beyazlılar bu iki isme alternatif olarak Willian Jose'yi transfer listesine ekledi. (TAKVİM)