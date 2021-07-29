Günün transfer haberleri (29 Temmuz 2021)

Kim, hangi futbolcunun peşinde? Türkiye ve Avrupa'dan transfer haberlerine göz atın...

Ntvspor 29.07.2021 - 10:06

Günün transfer haberleri (29 Temmuz 2021) - 1

JOSE İÇİN KIRAN KIRANA 

Real Sociedad Başkanı, Willian Jose ile yolları ayıracaklarını açıkladı, görüşmeler hızlandı. Bonservis için Trabzonspor 6 milyon Euro'ya kadar çıkarken, Brezilyalı forvetle de kıran kırana pazarlıklar sürüyor. 29 yaşındaki 1.89 boyundaki Jose, geçen sezon çıktığı 37 resmi maçta 7 gol kaydetti. (FANATİK)

Günün transfer haberleri (29 Temmuz 2021) - 2

ADIM ADIM KARTAL'A 

 Alex Teixeira'nın Sharjah ve Al Hilal ile yaptığı görüşmeler olumsuz sonuçlandı. Dubai'den Brezilya'ya eli boş dönen 31 yaşındaki 10 numaranın Beşiktaş'a transfer ihtimali yükseldi. Siyah-beyazlılar, 2.5 milyon Euro önerdikleri futbolcuya hafta başına kadar imza attırmayı planlıyor. (SABAH)

Günün transfer haberleri (29 Temmuz 2021) - 3

MUTLU SONA YAKIN

 Fenerbahçe Sörloth transferinde tüm şartları zorluyor. Leipzig kadrosunda düşünülmeyen Norveçli oyuncu için başkan Ali Koç, bizzat temasları sürdürüyor. Yıllık net 3.3 milyon Euro'yu gözden çıkaran Kanarya, imza için gün sayıyor. (FOTOMAÇ)

Günün transfer haberleri (29 Temmuz 2021) - 4

ADIM ADIM CİM BOM'A - 

Morutan'ın Galatasaray'a transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Terim'in "Çok beğeniyorum" dediği Rumen futbolcunun menajeri, sosyal medyadan İstanbul uçak biletini paylaştı. Bu akşam gelecek olan oyuncunun menajeri Vulturar, Galatasaray yönetimiyle masaya oturup, mali şartları görüşecek. (FOTOMAÇ)

Günün transfer haberleri (29 Temmuz 2021) - 5

ŞAMPİYONLUK İÇİN DÖNÜYOR 

Maurizio Sarri 'gidebilirsin' dedi, Vedat Muriç bavulunu hazırladı. Kosovalı yıldız "Şampiyonluk yaşamadan ayrılmak istemiyorum" dediği Fenerbahçe'ye yarım kalan işini tamamlamak için geri dönüyor. Lazio Teknik Direktörü Sarri'nin kadroda düşünmediğini açıklamasının ardından Muriç sarı-lacivertlilere kiralanması an meselesi. (FANATİK)

Günün transfer haberleri (29 Temmuz 2021) - 6

3 KOLDAN HAREKAT

Beşiktaş yeni forvetini arıyor. Yönetim 3 yıldızla temas halinde. De Jong için Sevilla'ya kiralama teklifi yapan Diego Costa'ya bonuslarla 3 milyon Euro öneren siyah-beyazlılar bu iki isme alternatif olarak Willian Jose'yi transfer listesine ekledi. (TAKVİM)

Günün transfer haberleri (29 Temmuz 2021) - 7

Galatasaray, Tottenham'ın 22 yaşındaki defans oyuncusu Japhet Tanganga için 1 yıllık kiralama teklifinde bulundu. Tanganga geçen sezon Tottenham ile 6 Premier Lig maçına çıktı. (TELEGRAPH)

Günün transfer haberleri (29 Temmuz 2021) - 8

DAVIDSON SÜRPRİZİ 

Fenerbahçe, Brezilyalı yılıdızı gündemine aldı. Diego Perotti ile yollarını ayırmak için yoğun mesai harcayan Fenerbahçe, Alanyaspor'un 30 yaşındaki yıldızını kadrosuna katabilmek için harekete geçti. (TAKVİM)

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