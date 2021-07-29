Günün transfer haberleri (29 Temmuz 2021)

Ntvspor 29.07.2021 - 10:06
Real Sociedad Başkanı, Willian Jose ile yolları ayıracaklarını açıkladı, görüşmeler hızlandı. Bonservis için Trabzonspor 6 milyon Euro'ya kadar çıkarken, Brezilyalı forvetle de kıran kırana pazarlıklar sürüyor. 29 yaşındaki 1.89 boyundaki Jose, geçen sezon çıktığı 37 resmi maçta 7 gol kaydetti. (FANATİK)
Alex Teixeira'nın Sharjah ve Al Hilal ile yaptığı görüşmeler olumsuz sonuçlandı. Dubai'den Brezilya'ya eli boş dönen 31 yaşındaki 10 numaranın Beşiktaş'a transfer ihtimali yükseldi. Siyah-beyazlılar, 2.5 milyon Euro önerdikleri futbolcuya hafta başına kadar imza attırmayı planlıyor. (SABAH)
Morutan'ın Galatasaray'a transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Terim'in "Çok beğeniyorum" dediği Rumen futbolcunun menajeri, sosyal medyadan İstanbul uçak biletini paylaştı. Bu akşam gelecek olan oyuncunun menajeri Vulturar, Galatasaray yönetimiyle masaya oturup, mali şartları görüşecek. (FOTOMAÇ)
Maurizio Sarri 'gidebilirsin' dedi, Vedat Muriç bavulunu hazırladı. Kosovalı yıldız "Şampiyonluk yaşamadan ayrılmak istemiyorum" dediği Fenerbahçe'ye yarım kalan işini tamamlamak için geri dönüyor. Lazio Teknik Direktörü Sarri'nin kadroda düşünmediğini açıklamasının ardından Muriç sarı-lacivertlilere kiralanması an meselesi. (FANATİK)
Beşiktaş yeni forvetini arıyor. Yönetim 3 yıldızla temas halinde. De Jong için Sevilla'ya kiralama teklifi yapan Diego Costa'ya bonuslarla 3 milyon Euro öneren siyah-beyazlılar bu iki isme alternatif olarak Willian Jose'yi transfer listesine ekledi. (TAKVİM)
Galatasaray, Tottenham'ın 22 yaşındaki defans oyuncusu Japhet Tanganga için 1 yıllık kiralama teklifinde bulundu. Tanganga geçen sezon Tottenham ile 6 Premier Lig maçına çıktı. (TELEGRAPH)
Fenerbahçe, Brezilyalı yılıdızı gündemine aldı. Diego Perotti ile yollarını ayırmak için yoğun mesai harcayan Fenerbahçe, Alanyaspor'un 30 yaşındaki yıldızını kadrosuna katabilmek için harekete geçti. (TAKVİM)