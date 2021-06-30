Günün transfer haberleri (30 Haziran 2021)

Beşiktaş, Teixeira ve Fernando'yu Kartal yapmak için yoğun mesai harcarken, Josef de tatilde desteğe devam ediyor. Sambacı, yönetimin 2.5 milyon Euro maaşa ek olarak imza parası da ödemeye hazırlandığı Teixeira ve bonservisini alıp gelmesini istediği Fernando'ya yoğun markaj uyguluyor. | FANATİK