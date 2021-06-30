Günün transfer haberleri (30 Haziran 2021)

Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor başta olmak üzere Türkiye'den ve Avrupa'dan transfer haberleri...

Ntvspor 30.06.2021 - 08:08

Günün transfer haberleri (30 Haziran 2021) - 1

KANATLARA VE FORVET ARKASINA TAKVİYE

Kanatlara ve forvet arkasına takviye için arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine gelen son isim Rony Lopes (Fotoğrafta solda) oldu. Bonservisi Sevilla'da bulunan ve sezonu Nice'de kiralık geçiren 25 yaşındaki Portekizli için, Sarı Kırmızılılar'ın teklif hazırlığında olduğu öğrenildi. | FANATİK

Günün transfer haberleri (30 Haziran 2021) - 2

CENGİZ VE DZEKO OPERASYONU

 Fenerbahçe'nin birkaç gün içerisinde yeni teknik direktörünü açıklaması beklenirken, diğer yandan da transfer çalışmaları sürüyor. Hocanın belirlenmesi ile birlikte Sarı Lacivertliler, Roma'da forma giyen Edin Dzeko ve Cengiz Ünder için düğmeye basacak. | FANATİK

Günün transfer haberleri (30 Haziran 2021) - 3

Beşiktaş, Teixeira ve Fernando'yu Kartal yapmak için yoğun mesai harcarken, Josef de tatilde desteğe devam ediyor. Sambacı, yönetimin 2.5 milyon Euro maaşa ek olarak imza parası da ödemeye hazırlandığı Teixeira ve bonservisini alıp gelmesini istediği Fernando'ya yoğun markaj uyguluyor. | FANATİK

Günün transfer haberleri (30 Haziran 2021) - 4

MİTROVİC BİTTİ GİBİ

Beşiktaş, Sırp forveti kadroya katmak üzere. Fulham'la yapılan kiralama pazarlıklarında sona gelindil Oyuncunun maaşının yüzde 60'ını karşılama konusunda İngilizler ikna edildi, işin resmiyete dükölmesi bekleniyor. | FOTOMAÇ

Günün transfer haberleri (30 Haziran 2021) - 5

GALATASARAY DA KENAN KARAMAN'I İSTİYOR

Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Kenan Karaman'ı istiyor. Onyekuru'nun transferinde yol alınamaması üzerine milli futbolcu ile masaya oturuldu. 1.5 milyon Euro yıllık ücret ve 2.25 milyon Euro imza parası önerildi. Şimdi Kenan'dan gelecek yanıt bekleniyor. | FOTOMAÇ

Günün transfer haberleri (30 Haziran 2021) - 6

CİMBOM'DA GÜNDEM PAULİNHO

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu averaj ile Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Kadrosunu Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara ile güçlendiren Cimbom'da gündem Paulinho... Sözleşmesini feshederek serbest kalan Brezilyalı yıldız için Cimbom, Corinthians'ın çekilmesiyle tek aday kaldı. | FOTOMAÇ

Günün transfer haberleri (30 Haziran 2021) - 7

MORENO'DA SONA DOĞRU

Galatasaray yönetimi İspanyol sol bek Alex Moreno'nun transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Real Betis'in satışına sıcak baktığı Moreno için İspanyol basınında "Betis ve Galatasaray Moreno ttransferi için el sıkıştı. İspanyol sol bek önümüzdeki yıl İstanbul'da forma giymeye artık çok yakın yorumları yapıldı. Haberde Galatasaray'ın Moreno'yu 1 yıllığına kiralayacağı, sezon sonu için de 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuna sahip olacağı ifade edildi. | POSTA

Günün transfer haberleri (30 Haziran 2021) - 8

ORTAYA YENİ ADAY: ALİOU DİENG

Galatasaray'da Tunuslu Romdhane sonrasında 23 yaşındaki Malili listeye girdi. Orta saha arayışını sürdüren Galatasaray'da listeye eklenen son isim ise Al Ahly forması giyen Aliou Dieng. 23 yaşındaki Malili ön libero için Mısır kulübü 5 milyon Euro bonservis talep ediyor. | SABAH

Günün transfer haberleri (30 Haziran 2021) - 9

TEİXEİRA OLMAZSA GEDSON GELSİN

Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın, transfer zirvesinde orta saha için bu talepte bulundu... Siyah Beyazlı yöneticiler ve Yalçın'ın görüşmesinde Alex Teixeira'nın yüksek maliyeti gündeme geldi. Siyah Beyazlılar'ın hocası, alternatif olarak Gedson Fernandes'i önerdi. | SÖZCÜ

Günün transfer haberleri (30 Haziran 2021) - 10

ROSİER'DE FARK 2 MİLYON EURO

Beşiktaş yönetimi, Rosier'in bonservisi için Sporting Lizbon'a 4.5 milyon Euro teklif etti. Portekiz kulübü ise 6.5 milyon Euro'ya inmiş durumda. | TAKVİM

Günün transfer haberleri (30 Haziran 2021) - 11

GEDSON'DA SONA DOĞRU

Galatasaray, Benfica ile kıran kırana pazarlık ediyor. Kiralama formülü üzerinde iki takım da el sıkıştı. Pazarlığı uzatan konu, satın alma opsiyonu için istenen rakam. Galatasaray'ın 7 milyon Euro isteğine karşılık Benfica 'Bu yetmez' diyor. | Türkiye

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