Günün transfer haberleri (30 Haziran 2021)

Ntvspor 30.06.2021 - 08:08
Kanatlara ve forvet arkasına takviye için arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine gelen son isim Rony Lopes (Fotoğrafta solda) oldu. Bonservisi Sevilla'da bulunan ve sezonu Nice'de kiralık geçiren 25 yaşındaki Portekizli için, Sarı Kırmızılılar'ın teklif hazırlığında olduğu öğrenildi. | FANATİK
Fenerbahçe'nin birkaç gün içerisinde yeni teknik direktörünü açıklaması beklenirken, diğer yandan da transfer çalışmaları sürüyor. Hocanın belirlenmesi ile birlikte Sarı Lacivertliler, Roma'da forma giyen Edin Dzeko ve Cengiz Ünder için düğmeye basacak. | FANATİK
Beşiktaş, Teixeira ve Fernando'yu Kartal yapmak için yoğun mesai harcarken, Josef de tatilde desteğe devam ediyor. Sambacı, yönetimin 2.5 milyon Euro maaşa ek olarak imza parası da ödemeye hazırlandığı Teixeira ve bonservisini alıp gelmesini istediği Fernando'ya yoğun markaj uyguluyor. | FANATİK
Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Kenan Karaman'ı istiyor. Onyekuru'nun transferinde yol alınamaması üzerine milli futbolcu ile masaya oturuldu. 1.5 milyon Euro yıllık ücret ve 2.25 milyon Euro imza parası önerildi. Şimdi Kenan'dan gelecek yanıt bekleniyor. | FOTOMAÇ
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu averaj ile Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Kadrosunu Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara ile güçlendiren Cimbom'da gündem Paulinho... Sözleşmesini feshederek serbest kalan Brezilyalı yıldız için Cimbom, Corinthians'ın çekilmesiyle tek aday kaldı. | FOTOMAÇ
Galatasaray yönetimi İspanyol sol bek Alex Moreno'nun transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Real Betis'in satışına sıcak baktığı Moreno için İspanyol basınında "Betis ve Galatasaray Moreno ttransferi için el sıkıştı. İspanyol sol bek önümüzdeki yıl İstanbul'da forma giymeye artık çok yakın yorumları yapıldı. Haberde Galatasaray'ın Moreno'yu 1 yıllığına kiralayacağı, sezon sonu için de 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuna sahip olacağı ifade edildi. | POSTA
Galatasaray'da Tunuslu Romdhane sonrasında 23 yaşındaki Malili listeye girdi. Orta saha arayışını sürdüren Galatasaray'da listeye eklenen son isim ise Al Ahly forması giyen Aliou Dieng. 23 yaşındaki Malili ön libero için Mısır kulübü 5 milyon Euro bonservis talep ediyor. | SABAH
Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın, transfer zirvesinde orta saha için bu talepte bulundu... Siyah Beyazlı yöneticiler ve Yalçın'ın görüşmesinde Alex Teixeira'nın yüksek maliyeti gündeme geldi. Siyah Beyazlılar'ın hocası, alternatif olarak Gedson Fernandes'i önerdi. | SÖZCÜ
Beşiktaş yönetimi, Rosier'in bonservisi için Sporting Lizbon'a 4.5 milyon Euro teklif etti. Portekiz kulübü ise 6.5 milyon Euro'ya inmiş durumda. | TAKVİM
Galatasaray, Benfica ile kıran kırana pazarlık ediyor. Kiralama formülü üzerinde iki takım da el sıkıştı. Pazarlığı uzatan konu, satın alma opsiyonu için istenen rakam. Galatasaray'ın 7 milyon Euro isteğine karşılık Benfica 'Bu yetmez' diyor. | Türkiye