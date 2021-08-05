Günün transfer haberleri (5 Ağustos 2021)

ntv.com.tr 05.08.2021 - 08:58
FALCAO KOPTU GİDİYOR - Kolombiyalı yıldız ayrılık için kolları sıvadı. Menajeri 3 kulüple masada. Falcao'nun Katar, ABD ve Meksika'dan teklifler aldığı, menajerinin de pazarlıkları sürdürdüğü belirtiliyor. Falcao'nun ilk tercihinin ABD olduğu ifade ediliyor. (TAKVİM)
KOLASINAC'A MESUT TAKTİĞİ - Fenerbahçe, ocak ayında Mesut Özil'i transfer ederken oyuncuyla anlaşmış, dünyaca ünlü yıldız Arsenal'dan bonservisini alır almaz imzayı attırmıştı. Sarı-lacivertliler Kolasinac'ta da aynı yolu izliyor. Boşnak savunmacıyla senelik 1.8. milyon Euro'ya el sıkışıldı. Kolasinac'ın boşa çıkması bekleniyor. (FANATİK)
RICARDO LOPES FENER'DE - Kanarya, Vitor Pereira'nın eski takımı Shanghai Port'un golcüsüyle her konuda anlaştı. Bir yıl daha sözleşmesi olan oyuncu için Çin ekibiyle 2 milyon Euro bonservis karşılığında anlaşma sağlandı. Forvet başta olmak üzere hücumun her bölgesinde oynayabilen 30 yaşındaki Brezilyalı'nın bu hafta açıklanması bekleniyor. (FOTOMAÇ)
WESLEY & SIMY KARTAL'A ÖNERİLDİ - Siyah-beyazlılarda iki forvet daha gündemde. Santrfor transferinde De Jong ve Costa üzerinde yoğunlaşan Beşiktaş, diğer alternatifleri de değerlendirmeye aldı. İki oyuncunun da Sergen Yalçın'ın istediği futbolcu profiline uyması dikkat çekerken, Beşiktaş önerileri değerlendirmeye aldı. (SABAH)
TANGANGA CİM BOM'DA - Sarı-kırmızılılar 22 yaşındaki genç stoperi 1 yıllığına kiraladı. Luyindama'yı gözden çıkaran, Marcao'yu ise iyi teklif gelmesi halinde satmayı planyan sarı-kırmızılılar uzun süredir peşinde olduğu Japhet Tanganga'yı yıllık 1.2 milyon Euro ücret karşılığında renklerine kattı. (FOTOMAÇ)