Günün transfer haberleri (5 Ağustos 2021)

RICARDO LOPES FENER'DE - Kanarya, Vitor Pereira'nın eski takımı Shanghai Port'un golcüsüyle her konuda anlaştı. Bir yıl daha sözleşmesi olan oyuncu için Çin ekibiyle 2 milyon Euro bonservis karşılığında anlaşma sağlandı. Forvet başta olmak üzere hücumun her bölgesinde oynayabilen 30 yaşındaki Brezilyalı'nın bu hafta açıklanması bekleniyor. (FOTOMAÇ)