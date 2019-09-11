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H grubu puan durumu! (EURO 2020 Elemeleri)

ntv.com.tr

Euro 2020 Avrupa Şampiyonası H Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımımız, gruptaki 6. maçında Moldova ile karşı karşıya geldi.

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    Dün akşam gerçekleşen Türkiye- Moldova maçının ardından Türkiye, Euro 2020 elemelerindeki puan durumunu güncelledi. 

    Rakibine karşı 4 gol fark atarak maçı kazanan Türkiye gruptaki 6.maçını tamamladı. 

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    Peki Türkiye Moldova maçının ardından Euro 2020 puan durumu nasıl? Euro 2020 elemelerinde merak edilenler...
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    Moldova Türkiye maçı dün akşam Moldova'nın başkenti Kişinev'de yer alan Zimbru Stadyumu'nda saat 21:45'te oynandı.
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    A MİLLİ TAKIM MOLDOVA'YI ALT ETTİ

    A MİLLİ TAKIM MOLDOVA'YI ALT ETTİ

    Euro 2020 Avrupa Şampiyonası H Grubu 6. maçı olan Moldova Türkiye mücadelesi TRT 1'den canlı yayınlandı.

    A Milli Takım'da bulunan 4 golü ise,

    Cenk Tosun (2), Deniz Türüç, Yusuf Yazıcı kaydetti.

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    ANDORRA ENGELİNİ DE AŞMIŞTI

    ANDORRA ENGELİNİ DE AŞMIŞTI
    A Milli Takım, tek kale oynadığı karşılaşmada Andorra'yı 89. dakikada Ozan Tufan'ın attığı golle yıktı. Ay-yıldızlılar sahadan 1-0 galip ayrıldı.
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    ANDORRA MAÇININ ARDINDAN PUAN DURUMU

    ANDORRA MAÇININ ARDINDAN PUAN DURUMU

    Gerçekleşen Andorra Türkiye maçının ardından puan durumu,

    FRANSA: 12

    TÜRKİYE: 12

    İZLANDA: 12

    ARNAVUTLUK: 6

    MOLDOVA: 3

    ANDORRA: 0

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    A Milli Takımımız'da 79. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Cenk Tosun skoru 3-0 yaptı. Deneyimli oyuncu 40. milli maçında 15. golünü kaydetti.
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    Sol kanatta kazandığı topla ceza sahasına doğru ilerleyen Yusuf Yazıcı, rakiplerini geçerek ceza sahasının sol çaprazından kalecinin uzanamayacağı noktaya şık bir vuruş yaptı ve topu ağlarla buluşturdu: 0-4
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    EURO 2020 MAÇLARI

    EURO 2020 MAÇLARI

    A Milli Futbol Takımı'nın bir sonraki maçı ise 11 Ekim 2019 tarihinde Arnavutluk ile gerçekleşecek.

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    TÜRKİYE EURO 2020 PUAN DURUMU

    TÜRKİYE EURO 2020 PUAN DURUMU

    TÜRKİYE: 15

    FRANSA: 15

    İZLANDA: 12

    ARNAVUTLUK: 9

    MOLDOVA: 3

    ANDORRA: 0

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