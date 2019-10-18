Hafta sonu Kapadokya'da Salomon Ultratrail yarışı başlıyor (Yarıştan ilginç portreler)

1 Yaklaşık 25 yıldır Kapadokya’da ve Türkiye’de spor turizmi adına en üst seviyede düzenlediği yüzlerce organizasyonda binlerce sporcuyu ağırlayan Argeus Travel & Events tarafından 2014 yılından bu yana düzenlenen Salomon Cappadocia Ulta-Trail 2019’da, yarışa katılan sporcularla ile birlikte yaklaşık 4.500 kişi Kapadokya’da ağırlanacak.

2 Bu hafta sonu Hititlerden Perslere, Romalılardan Selçuklulara, Bizanslılardan Osmanlılara kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Kapadokya’da dünyaca ünlü sporcular, tarihin içinde doğa ile baş başa mücadele edecekler.

3 Geçtiğimiz yıl Ultra-Trail World Tour’un Pro-Level kategorisine yükselen Salomon Cappadocia Ultra-Trail’den alınacak puanlar, Kadın ve Erkek Dünya Şampiyonlarını belirlemede büyük öneme sahip olacak. Kazanılan puanlar dünya şampiyonluğu sıralamasında geçerli olacak.

4 07:00’de sabahın ilk ışıklarında yüzlerce balon eşliğinde Ürgüp’ten start alacak Salomon Cappadocia Ultra- Trail’de 119 km’lik uzun parkura katılan 445 sporcu; Ortahisar, İbrahimpaşa, Göreme, Uçhisar, Çavuşin, Akdağ, Ürgüp, Mustafapaşa, Damsa Barajı, Taşkınpaşa, Karlık ve Taşocağı’ndan geçip Ürgüp’te yarışı tamamlayacaklar.

5 Orta parkur olan Cappadocia Medium Trail’de (CMT) ise sporcular için zaman limiti 12 saat 30 dakika olacak. Doğal hisarların, peri bacalarının ve araziye hakim yüksek tepelerin koşuculara eşlik edeceği 63 kilometrelik parkur boyunca sporcular Kapadokya’nın kalbini koşarak görecekler. Orta parkurun toplam tırmanışı ise 2.030 metreden fazla olacak.

6 Sabah 07:00’de Salomon Cappadocia Ultra-Trail (CUT) ile birlikte Ürgüp’ten start alacak Cappadocia Medium Trail’e (CMT) katılacak 750 sporcu; Ürgüp’ten Ortahisar’a, İbrahimpaşa’dan Göreme’ye, Uçhisar’dan Kızılçukur Vadisi’ne, Çavuşin’den Akdağ’a tarihi mirasın içinde koşarak Ürgüp’e, finişe varacak.

7 Ortahisar, İbrahimpaşa ve Göreme’den geçen, Göreme Milli Parkı’nın en güzel patikalarını da içeren 38 kilometrelik Cappadocia Short Trail (CST)’de ise sporcular 1.120 metreden fazla tırmanış kat edecek ve parkuru 7 saat içerisinde tamamlamaları halinde dereceleri geçerli olacak. Sabah 10:00’da başlayacak Cappadocia Short Trail (CST)’e katılacak 1455 sporcu; Ürgüp’ten İbrahimpaşa’ya, Göreme’den Ürgüp’e kısa parkuru tamamlayacak.

8 Orta parkur ve kısa parkurun start ve finiş noktaları da uzun parkurda olduğu gibi Ürgüp şehir merkezi olacak.

9 Salomon Cappadocia Ultra-Trail 2019’a geç kayıt döneminde kayıt olan atletlerden toplanan kayıt bedelleri, Türkiye Atletizm Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı’nın (TAV) başlattığı “Cüneyt E. Koryürek – Genç Atletlere Destek Projesi”ne aktarılacak.

10 DÜNYACA ÜNLÜ ATLET SALOMON CAPPADOCİA ULTRA-TRAİL'DE Dünyaca ünlü patika koşucularını ülkemizde ağırlayan Salomon Cappadocia Ultra-Trail bu yıl Güney Afrika’da milli figür konumundaki Thabang Madiba'yı ağırlayacak.

11 Thabang Madiba’nın yanı sıra şu isimler de koşacak:

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2019’da ITRA (International Trail Running Association) puanı en yüksek sporcu Helio Fumo, 165 kilometrelik 2019 Fuji Maratonu Kadınlar ikincisi Avusturalyalı Lou Clifton, Birleşik Krallık Hizmet Madalyası sahibi Jo Meek, Salomon Cappadocia Ultra-Trail uzun parkur rekorunu kırmaya gelecek olan Vaidas Zlabys, 2014 yılında TDS 120 km birincisi olan Teresa Nimez Peres ve Belçikalı milli atlet Manuella Soccol, geçtiğimiz yılların şampiyonlarından Elena Polyakova, Kemal Kukul ve “Dağların Arslanı” Ahmet Arslan.

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