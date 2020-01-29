Hakan Çalhanoğlu, İtalya Kupası'nda Milan'ı yarı finale taşıdı

Karşılaşmaya ev sahibi takım hızlı başladı ve 12. dakikada Bonaventura'nın golüyle 1-0 öne geçti.

24. dakikada, San Siro’daki bütün taraftarlar, 24’ün Bryant’ın forma numarası olması sebebiyle ünlü basketbolcuyu bu kez de alkışlarıyla andı.

34. dakikada Bremer, Torino adına eşitlik golünü attı ve skor 1-1’e geldi.

Maçın ilk yarısı karşılıklı gollerle berabere sona erdi.

71. dakikada Torino, Bremer’in kafa golüyle maçta 2-1 öne geçti.

Karşılaşma bu şekilde sona erecek denilirken, Milan’da sahneye çıkan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 90+1. dakikada maçta yeniden dengeyi sağlayan golü attı: 2-2.