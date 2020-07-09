''Hakkı Kaptan'ın büyük aşkı Beşiktaş'tı''

Güven Taner, ''Kendine özgü ve ders alınabilecek bir karakter. Anıları ile yaşatılması gereken biri''

Türk sporunun Baba Hakkısı'nın nasıl futbola başladığına dair konuşan Taner, ''Aslında Hakkı Yeten askeri okul öğrencisi. Askeri okul öğrensiyken de çok spor yapıyor ve hemen hemen her dalda başarılı oluyor. Ona özel olarak kimse gel futbol oyna demedi. Onun futbolu her sporu yaparken beğenildi'' dedi.

Hakkı Kaptan diyerek anlatan Taner, ''Hem iyi bir öğrenci hem iyi bir sporcu hem de iyi bir arkadaş. Okumaya ve bilgi edinmeye değer veren bir insan'' diyerek sözlerine devam etti.