''Hakkı Kaptan'ın büyük aşkı Beşiktaş'tı''

ntv.com.tr 09.07.2020 - 17:28
Metin Oktay’dan Yalçın Granit’e, Baba Hakkı’dan Lefter’e Türk sporunun efsane isimleri... Nasıl yaşadılar, nasıl efsane oldular? Volkan Küçük'ün hazırladığı ve NTV Radyo'da yayınlanan Efsane Sporcular'ın konusu Hakkı Baba'ydı.
Beşiktaş'ın efsane oyuncu ve yöneticisini gazeteci Güven Taner anlattı.
Güven Taner, ''Kendine özgü ve ders alınabilecek bir karakter. Anıları ile yaşatılması gereken biri''
Türk sporunun Baba Hakkısı'nın nasıl futbola başladığına dair konuşan Taner, ''Aslında Hakkı Yeten askeri okul öğrencisi. Askeri okul öğrensiyken de çok spor yapıyor ve hemen hemen her dalda başarılı oluyor. Ona özel olarak kimse gel futbol oyna demedi. Onun futbolu her sporu yaparken beğenildi'' dedi.
Hakkı Kaptan diyerek anlatan Taner, ''Hem iyi bir öğrenci hem iyi bir sporcu hem de iyi bir arkadaş. Okumaya ve bilgi edinmeye değer veren bir insan'' diyerek sözlerine devam etti.
Neden 'baba' dedim. Baba Hakkı da, ''Ben herkese yardım ederim kimseye de kötülük etmem. Benim de hoşuma gitti kabul ettim'' dedi.
Hakkı Yeten'in, 'Hakkı Baba' olmasına yönelik, ''Tabi o zamanlar bu kadar televizyon falan yok, Hakkı kaptanı Beşiktaş semti biliyor. Onların arasından beğenilerek çıkıyor. Tanılıyor. O zaman antrenörler de Baba Hakkı sayıyorlar'' dedi.
Taner sözlerine şunları da ekledi:
O tek bir kişi tarafından takılmış bir kavram değil. Neden 'baba' dedim. Baba Hakkı da, ''Ben herkese yardım ederim kimseye de kötülük etmem. Benim de hoşuma gitti kabul ettim'' dedi.
'Hakkı kaptanın büyük aşkı Beşiktaş'tı''
Güven Taner, Baba Hakkı'nın istek ve azmine yönelik de bir anısını anlatıyor şu sözlerle:
''Harbiye ile maç yapacaklar. İlk yarı bitiyor Beşiktaş 3-0 mağlup. Devre arası Hakkı kaptan diyor ki, ''Bu iş böyle devam ederse biletlerinizi yırtarım. Demiryolundan yürüyerek gidersiniz İstanbul'a'' diyor. İkinci yarı bitiyor ve maçı Beşiktaş 6-3 kazanıyor. Gollerin de 3'ünü Hakkı kaptan atıyor''
Baba Hakkı'nın futbolu bırakmasına yönelik, ''Baktım gelmiş demek ki diyor'' diyerek devam eden Güven Taner, ''Bıraktığı maç, eski İnönü Stadyum'unun ilk maçı. İsveç AEK ile oynuyor hatta. İlk yarı bitiyor, Hakkı Kaptan güzel oynayamadım diyor. Birkaç tane de 'yuhlama' duymuş. Soyunma odasında formasını asıyor ve bir daha hiç giymiyor birkaç jübile maçı hariç. Buradaki duygusal değer çok önemli ama vaktim gelmiş demek ki diyor''