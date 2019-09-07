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Hollanda, Almanya'yı dağıttı

Anadolu Ajansı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin 5. haftasına, 9 maçla devam edildi. Gecenin maçında gülen Hollanda oldu.

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