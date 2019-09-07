Hollanda, Almanya'yı dağıttı
Anadolu Ajansı
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin 5. haftasına, 9 maçla devam edildi. Gecenin maçında gülen Hollanda oldu.
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EURO 2020 Elemeleri'nin 5. haftasının ikinci gününde C, E, G ve I gruplarında 9 karşılaşma oynandı.
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2Öne çıkan mücadelede Almanya, Hollanda'yı konuk etti. Galatasaray'ın Hollandalı kanat oyuncusu Babel, sahaya ilk 11'de çıktı.
GRUPLARDA PUAN DURUMU
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Hollanda, Frenkie de Jong'un 59, Tah'ın (kendi kalesine) 66, Malen'in 79 ve Wijnaldum'un 90+1'inci dakikadaki golleriyle maçı 4-2 kazandı.
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Gollerini 9. dakikada Gnabry ve 73. dakikada penaltıdan Kroos'un attığı Almanya, C Grubu'ndaki 4. maçında ilk yenilgisini aldı.
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Elemelerin 5. haftası, bugün A, B ve H gruplarında oynanacak 7 maçla sona erecek.
H Grubu'ndaki 5. maçına çıkacak Türkiye, 21.45'te Andorra'yı ağırlayacak.
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C Grubu
Estonya-Belarus: 1-2
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E Grubu
Galler-Azerbaycan: 2-1
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E Grubu
Slovakya-Hırvatistan: 0-4
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G Grubu
Slovenya-Polonya: 2-0
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G Grubu
Avusturya-Letonya: 6-0
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I Grubu
Kıbrıs Rum Kesimi-Kazakistan: 1-1
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I Grubu
İskoçya-Rusya: 1-2
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I Grubu
San Marino-Belçika: 0-4