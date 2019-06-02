İki kez kaybettiği kupayı üçüncü finalinde kazandı
Reuters, ntv.com.tr
Şampiyonlar Ligi finalinde Tottenham'ı 2-0 mağlup eden Liverpool kupanın sahibi oldu. Liverpool'un Alman teknik direktörü Jürgen Klopp, bu zamana kadar iki kez kaybettiği kupayı 3. finalinde kazandı.
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1UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında, Tottenham ile Liverpool İspanya’nın başkenti Madrid’deki Wanda Metropolitano Stadı'nda karşı karşıya geldi.
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2Başlama düdüğü öncesinde, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden İspanyol futbolcu Jose Antonio Reyes için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
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3Liverpool henüz 2. dakikada Salah'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti.
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4Salah, Şampiyonlar Ligi final maçları tarihinin en kısa süredeki ikinci golünü attı.
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5İlk yarıda bir kadın taraftarın sahaya girmesi üzerine oyun bir süreliğine durdu. Güvenlik tarafından dışarı çıkarılan kadının, 2014 Dünya Kupası finalinde sahaya giren Youtuber Vitaly Zdorovetskiy'nin sevgilisi olduğu iddia edildi.
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6Karşılaşmanın ilk yarısı Liverpool'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
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7İkinci 45. dakikada Tottenham baskısını artırsa da aradığı beraberlik golünü bulamadı.
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8Tottenham'ın baskısı gol getirmezken Liverpool 88. dakikada Divock Origi'yle farkı ikiye çıkardı.
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9Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, İki ingiliz ekibini karşı karşıya getiren finalde Şampiyonlar Ligi kupasına uzanan taraf Liverpool oldu.
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10Liverpool, 6. Şampiyonlar Ligi Kupası'nı müzesine götürdü ve bu kupayı en fazla kazanan kulüpler sıralamasında 3'üncülüğe yükseldi.
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11İngiliz takımı, Real Madrid (13) ve Milan'ın (7) ardından Şampiyonlar Ligi Kupası'nı en çok kazanan takımlar arasında 3. sıraya yükselirken, kupayı 5 kez kazanan Barcelona, Liverpool ile paylaştığı 3'üncülükten 4'üncülüğe indi.
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12Liverpool, 1977, 1978, 1981, 1984 ve 2005 yıllarından sonra kulüp tarihindeki 6. Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kazandı.
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13Alman teknik direktör Jürgen Klopp, bu zamana kadar iki kez kaybettiği kupayı 3. finalinde kazandı.
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142013'te Borussia Dortmund ve geçen yıl Liverpool ile oynadığı iki Şampiyonlar Ligi finalini kaybeden Alman teknik direktör Jürgen Klopp, 3. finalinde kupayı kazanmayı başardı.
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15Bu sezon İngiliz takımlarının üstünlük kurduğu Avrupa futbolunda, Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi şampiyonlarını karşı karşıya getirecek UEFA Süper Kupa maçı 14 Ağustos'ta Liverpool ile Chelsea arasında İstanbul'da oynanacak.
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26Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, İki ingiliz ekibini karşı karşıya getiren finalde Şampiyonlar Ligi kupasına uzanan taraf Liverpool oldu.
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54Karşılaşmanın ilk yarısı Liverpool'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
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