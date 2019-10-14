İki ülke daha Euro 2020 bileti aldı
Anadolu Ajansı
2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 8. haftanın ilk gününde 4 grupta 9 karşılaşma yapıldı. I Grubu'nda mücadele eden Rusya ile G Grubu'nda Polonya finallere katılmayı garantileyen takımlar oldu.
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12020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin 8. haftası, 9 karşılaşma ile başladı. Elemelerin 8. haftasının ilk gününde C, E, G ve I gruplarında 9 karşılaşma oynandı.
GRUPLARDA PUAN DURUMU
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Rusya, deplasmanda Güney Kıbrıs'ı 5-0 mağlup etti ve Belçika'dan sonra I Grubu'nda finallere kalmayı garantileyen 2. takım oldu.
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G Grubu'nda ise evinde ağırladığı Kuzey Makedonya'yı 2-0 mağlup eden Polonya, finallere gitmeye hak kazandı.
Elemelerin 8. haftasına bugün üç grupta oynanacak 7 maç oynanacak. Türkiye de, Fransa deplasmanında boy gösterecek.
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İşte dün gecenin diğer sonuçları:
C Grubu:
Belarus-Hollanda: 1-2
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5
C Grubu
Estonya-Almanya: 0-3
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E Grubu
Macaristan-Azerbaycan: 1-0
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7
E Grubu
Galler-Hırvatistan: 1-1
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8
G Grubu
Slovenya-Avusturya: 0-1
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9
I Grubu
Kazakistan-Belçika: 0-2
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I Grubu
İskoçya-San Marino: 6-0