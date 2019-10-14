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İki ülke daha Euro 2020 bileti aldı

Anadolu Ajansı

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 8. haftanın ilk gününde 4 grupta 9 karşılaşma yapıldı. I Grubu'nda mücadele eden Rusya ile G Grubu'nda Polonya finallere katılmayı garantileyen takımlar oldu.

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    2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin 8. haftası, 9 karşılaşma ile başladı. Elemelerin 8. haftasının ilk gününde C, E, G ve I gruplarında 9 karşılaşma oynandı. 

    GRUPLARDA PUAN DURUMU
  • 2

    Rusya, deplasmanda Güney Kıbrıs'ı 5-0 mağlup etti ve Belçika'dan sonra I Grubu'nda finallere kalmayı garantileyen 2. takım oldu. 

    GRUPLARDA PUAN DURUMU

  • 3

    G Grubu'nda ise evinde ağırladığı Kuzey Makedonya'yı 2-0 mağlup eden Polonya, finallere gitmeye hak kazandı. 

    Elemelerin 8. haftasına bugün üç grupta oynanacak 7 maç oynanacak. Türkiye de, Fransa deplasmanında boy gösterecek. 

    GRUPLARDA PUAN DURUMU

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    İşte dün gecenin diğer sonuçları:

    C Grubu:

    Belarus-Hollanda: 1-2 

    GRUPLARDA PUAN DURUMU

  • 5

    C Grubu

    C Grubu

    Estonya-Almanya: 0-3 

    GRUPLARDA PUAN DURUMU

  • 6

    E Grubu

    E Grubu

    Macaristan-Azerbaycan: 1-0 

    GRUPLARDA PUAN DURUMU

  • 7

    E Grubu

    E Grubu

    Galler-Hırvatistan: 1-1 

    GRUPLARDA PUAN DURUMU

  • 8

    G Grubu

    G Grubu

    Slovenya-Avusturya: 0-1 

    GRUPLARDA PUAN DURUMU

  • 9

    I Grubu

    I Grubu

    Kazakistan-Belçika: 0-2 

    GRUPLARDA PUAN DURUMU

  • 10

    I Grubu

    I Grubu

    İskoçya-San Marino: 6-0 

    GRUPLARDA PUAN DURUMU

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