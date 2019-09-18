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İlk Şampiyonlar Ligi maçında 'hat-trick' yaptı

Anadolu Ajansı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde E, F, G ve H gruplarında 8 maç yapıldı. Salzburg forması giyen 19 yaşındaki Erling Haland, kariyerinde oynadığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında 'hat-trick' yaptı.

  • 1

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-20 sezonu, E, F, G ve H gruplarında oynanan
    8 maçla başladı.
  • 2

    E Grubu'nda mücadele eden Salzburg, evinde Genk'i ağırladı.

    Salzburg'un 19 yaşındaki golcüsü Erling Haland, takımın 6-2 kazandığı maçta 3 gol attı.
  • 3

    Genç oyuncu kariyerinde oynadığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında 'hat-trick' yapma başarısı gösterdi.
  • 4

    Gecenin öne çıkan maçında F Grubu'nda Barcelona, deplasmanda Borussia Dortmund ile 0-0 berabere kaldı.
  • 5

    E Grubu

    E Grubu
    Son şampiyon Liverpool ise konuk olduğu Napoli'ye 2-0 mağlup oldu. 

    UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçlarının ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:
  • 6

    F Grubu

    F Grubu
    Inter (İtalya) - Slavia Prag (Çekya): 1-1
  • 7

    G Grubu

    G Grubu
    Olympique Lyon (Fransa) - Zenit (Rusya) : 1-1
  • 8

    G Grubu

    G Grubu
    Benfica (Portekiz) - Leipzig (Almanya): 1-2
  • 9

    H Grubu

    H Grubu

    Ajax (Hollanda) - Lille (Fransa): 3-0 

    Maçta, Yusuf Yazıcı da (fotoğrafta) forma giydi. Yazıcı, maçın son yarım saatinde sahaya dahil oldu.

  • 10

    H Grubu

    H Grubu
    Chelsea (İngiltere) - Valencia (İspanya): 0-1
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