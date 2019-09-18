İlk Şampiyonlar Ligi maçında 'hat-trick' yaptı
Anadolu Ajansı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde E, F, G ve H gruplarında 8 maç yapıldı. Salzburg forması giyen 19 yaşındaki Erling Haland, kariyerinde oynadığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında 'hat-trick' yaptı.
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1Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-20 sezonu, E, F, G ve H gruplarında oynanan
8 maçla başladı.
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2E Grubu'nda mücadele eden Salzburg, evinde Genk'i ağırladı.
Salzburg'un 19 yaşındaki golcüsü Erling Haland, takımın 6-2 kazandığı maçta 3 gol attı.
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3Genç oyuncu kariyerinde oynadığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında 'hat-trick' yapma başarısı gösterdi.
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4Gecenin öne çıkan maçında F Grubu'nda Barcelona, deplasmanda Borussia Dortmund ile 0-0 berabere kaldı.
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E GrubuSon şampiyon Liverpool ise konuk olduğu Napoli'ye 2-0 mağlup oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçlarının ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:
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F GrubuInter (İtalya) - Slavia Prag (Çekya): 1-1
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G GrubuOlympique Lyon (Fransa) - Zenit (Rusya) : 1-1
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G GrubuBenfica (Portekiz) - Leipzig (Almanya): 1-2
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H Grubu
Ajax (Hollanda) - Lille (Fransa): 3-0
Maçta, Yusuf Yazıcı da (fotoğrafta) forma giydi. Yazıcı, maçın son yarım saatinde sahaya dahil oldu.
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H GrubuChelsea (İngiltere) - Valencia (İspanya): 0-1