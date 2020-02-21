İskoçya'da Hagi'nin gecesi

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında İskoç ekibi Glasgow Rangers ile Portekiz temsilcisi Braga karşılaştı. 2-0 geriye düşen Glasgow Rangers, Hagi'nin oğlu Ianis Hagi'nin başrolünde olduğu müthiş bir geri dönüşe imza atarak 3-2 kazandı.
ntv.com.tr 21.02.2020 - 01:33
Glasgow Rangers, sahasında 59. dakikada 2-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 3-2 kazandı.
Steven Gerrard'ın çalıştırdığı İskoç ekibinin bu geri dönüşünde Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi başroldeydi.
Ianis Hagi; 67 ve 82'de attığı gollerle maça damga vurdu.
Glasgow Rangers'ın diğer golünü 75'te Joe Aribo kaydetti.
Braga'nın gollerini ise 11'de Fransergio ve 59'da Abel Ruiz attı.
Rövanş maçı 26 Şubat'ta Portekiz'de oynanacak.
TOPLU SONUÇLAR:
Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Benfica (Portekiz): 2-1 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Salzburg (Avusturya): 4-1 Ludogorets (Bulgaristan) - Inter (İtalya): 0-2 Club Brugge (Belçika) - Manchester United (İngiltere): 1-1 Cluj (Romanya) - Sevilla (İspanya): 1-1 Kopenhag (Danimarka) - Celtic (İskoçya): 1-1
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