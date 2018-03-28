İspanya, Arjantin'i 6-1 yendi
Anadolu Ajansı
Arjantin, sakatlığı nedeniyle Messi'nin yer almadığı hazırlık maçında İspanya karşısında hezimet yaşadı.
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12018 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynanan maçta İspanya, konuk ettiği Arjantin'i 6-1 yendi.
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2İspanya'nın başkenti Madrid'deki Wanda Metropolitano Stadı'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan İspanya, 12. dakikada Diego Costa,
27. dakikada ise Isco'nun golleriyle 2-0 öne geçti.
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3Ataklarını sıklaştıran Arjantin, 39. dakikada Nicolas Otamendi ile ağları sarstı. İlk yarı İspanya'nın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
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4İkinci yarıda oyunu yeniden kontrolü altına alan İspanya'da maçın yıldızı Isco, 52. ve 74. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaptı.
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5İspanya, 55. dakikada Thiago Alcantara, 73. dakikada da Iago Aspas'la gol buldu.
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6Mücadeleden 6-1 galip ayrılan İspanya Milli Takımı, bu sonuçla yenilmezlik serisini 18 maça çıkardı.
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7Arjantin Milli Takımı'nda sakatlığı
bulunan Barcelonalı yıldız Lionel Messi, Madrid'deki Wanda Metropolitano Stadı'nda oynanan maçı tribünden izledi.