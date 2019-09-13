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İspanya Avustralya yarı final maçı hangi kanalda? (2019 Basketbol Dünya Kupası)

İspanya ve Avustralya, Çin'de düzenlenen 2019 Basketbol Dünya Şampiyonası yarı finalinde karşı karşıya geliyor.

  • 1

    İSPANYA AVUSTRALYA CANLI

    İSPANYA AVUSTRALYA CANLI

    Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'ndaki ilk yarı final maçında İspanya ile Avustralya final biletini almak için karşı karşıya geliyor. 2019 FIBA Dünya Kupası'nda heyecan bugün oynanacak iki yarı final mücadelesiyle devam ediyor.

    CANLI İZLE: İSPANYA AVUSTRALYA MAÇI

  • 2

    İLK FİNALİST BELLİ OLUYOR

    İLK FİNALİST BELLİ OLUYOR

    Başkent Pekin'deki Wukesong Arena'da yapılacak karşılaşma TSİ 11.00'de başladı.

    Basketbolseverler, İspanya-Avustralya maçını NTV'den canlı izleyebilecek.

  • 3

    İLK PERİYOT SONUCU

    İLK PERİYOT SONUCU
    İspanya 22-21 Avustralya
  • 4

    İLK YARI SONUCU

    İLK YARI SONUCU
    İspanya 32-37 Avustralya
  • 5

    ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU

    ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU
    İspanya 51-55 Avustralya
  • 6

    Mücadelenin normal süresi 71-71 beraberlikle sona erdi.

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