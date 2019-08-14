İstanbul'da zafer Liverpool'un!

1 Liverpool, normal süresi 1-1, uzatma devreleri 2-2 biten maçta Chelsea'ye penaltılarla 5-4 üstünlük sağlayarak UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu. Kupayı 1977, 2001 ve 2005'te kazanan Liverpool, 2019'da da bu başarıyı bir kez daha yakaladı.

2 CHELSEA 3. KEZ KAYBETTİ Kupayı sadece 1998'de kazanabilen Chelsea, 3. kez kupayı rakiplerine kaptırdı.







3 2012'de Atletico Madrid ve 2013'te Bayern Münih'e mağlup olan Chelsea, 2019'da ise Liverpool karşısında kupayı yitirdi.

4 48. dakikada Liverpool, beraberliği yakaladı. Firmino, Fabinho'nun ceza sahasına havalandırdığı topa hareketlendi. Firmino'nun kale sahasına indirdiği meşin yuvarlağı önünde bulan Mane'nin ilk vuruşunda kaleci Kepa gole izin vermese de seken topu tamamlayan Senegalli futbolcu, durumu 1-1'e getirdi.

5 75. dakikada Liverpool gole yaklaştı. Henderson'ın kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası üzerinde bulunan Wijnaldum, topu Salah'ın önüne doğru yuvarladı.

6 Salah'ın sol çaprazdan yaptığı vuruşta yerden giden topu Kepa çeldi. Kale sahası önüne seken topa hareketlenen Van Dijk'ın vuruşunda Kepa'nın kurtardığı meşin yuvarlak, direğe de çarparak oyun alanına döndü. Kale sahasında oluşan karambolde Chelsea savunması topu uzaklaştırdı.

7 Karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona erdi ve uzatma devrelerine geçildi.

8 UZATMALAR 95. dakikada Liverpool golü buldu. Firmino, Mane'nin pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Son çizgiye hareketlenen Firmino'nun yerden gönderdiği pasta sol çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderen Mane, takımını 2-1 öne geçirdi.

9 101. dakikada Chelsea, penaltıdan eşitliği yakaladı. Maçın hakemi Frappart, kaleci Adrian'ın ceza sahasında Abraham'a yaptığı müdahale sonrası penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Jorginho, penaltıyı gole çevirdi: 2-2

10 İlk uzatma devresi 2-2'lik skorla tamamlandı.

11 113. dakikada Chelsea gole yaklaştı. Abraham'ın pasında topla buluşan Mount'un ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Adrian, meşin yuvarlağı çeldi.

12 İkinci uzatma devresi de 2-2 sona erdi ve maçın galibi penaltı atışlarıyla belirlendi.

13 PENALTILAR Liverpool'un penaltılardaki gollerini Firmino, Fabinho, Origi, Alexander-Arnold ve Salah attı.

14 Chelsea'de penaltı vuruşlarını Jorginho, Barkley, Mount ve Emerson gole çevirdi.

15 Chelsea adına Abraham penaltı atışından faydalanamadı.

16 Liverpool, penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük sağladı ve UEFA Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

17 LİVERPOOL, İSTANBUL'DA YİNE PENALTILARLA KAZANDI Liverpool, İstanbul'da yine tarihi gecelerden birini yaşadı.







18 2005 yılında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Şampiyonlar Ligi finalinde İtalya temsilcisi Milan ile karşılaşan İngiliz ekibi, bir kez daha penaltılarla başka bir kupayı kazandı.

19 Söz konusu yılda Milan karşısında 3-0 geriye düşen Liverpool, ikinci yarıda müthiş bir dönüşe imza atmış ve 3-3 beraberliği sağlamıştı. Normal süresi ve uzatma bölümleri bu şekilde tamamlanan karşılaşmada Liverpool, rakibine penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayarak Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi olmuştu.

20 Liverpool, 13 yıl aradan sonra bir başka tarihi geceye yine İstanbul'da imza attı. UEFA Süper Kupa mücadelesinde Vodafone Park'ta Chelsea ile karşılaşan Liverpool, normal süresi 1-1, uzatma bölümü 2-2 biten maçta, penaltı atışlarında rakibine 5-4 üstünlük kurarak Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

21 CHELSEA YİNE PENALTILARDA KAYBETTİ Chelsea, Süper Kupa'yı bir kez daha penaltı atışları sonunda rakibine kaptırmanın şanssızlığını yaşadı.







22 2013'te Bayern Münih ile bu organizasyonda karşılaşan İngiliz ekibi, normal süresi 1-1, uzatma bölümü 2-2 biten karşılaşmada penaltı atışlarında rakibine 5-4 mağlup olarak kupayı yitirmişti.

23 BEŞİKTAŞ TEZAHÜRATI Karşılaşmanın 70. dakikasında az sayıdaki Beşiktaşlı taraftarlar, takımları lehine tezahürat yaptı.

24 Siyah-beyazlı taraftarların tezahüratı İngilizleri de hareketlendirdi. Penaltılara giden karşılaşmada Beşiktaşlı taraftarlar, tekrar tezahüratta bulundu.

25 TARAFTAR SAHAYA GİRDİ Karşılaşmanın 13. dakikasında bir taraftar, sahaya girdi.

26 Güvenlik elemanları, Liverpool kalesine yönelen taraftarı yakalayarak saha dışına çıkardı.

27 FORMASI DİKKAT ÇEKTİ Chelsea'nin ön liberosu Jorginho'nun formasında isminin "Jorghino" yazılması dikkati çekti.

28 Bu arada, karşılaşmayı 38 bin 434 seyircinin izlediği belirtildi.

29 SALAH ETKİSİZ KALDI Liverpool'un yıldız oyuncusu Muhammed Salah, karşılaşmada etkisiz kaldı. Geçen sezon takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasında büyük paya sahip olan Salah, pozisyon bulmakta zorlandı.







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31 FRAPPART'TAN KRİTİK KARARLAR Maçın hakemi Stephanie Frappart, maçta kritik kararlar verdi.

32 Chelsea'nin iki golünü ofsayt gerekçesiyle geçerli saymayan Fransız hakem, 99. dakikada Liverpool kalecisi Adrian'ın, ceza sahası içinde rakip oyuncu Tammy Abraham'a yaptığı harekette penaltı noktasını gösterdi.

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