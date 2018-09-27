İşte EURO 2024'e Türkiye'nin aday şehir ve stadyumları
Anadolu Ajansı
UEFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak ülkeyi Nyon'daki merkezinde gerçekleştirilecek toplantı sonrası açıklayacak. Türkiye, 9 şehirdeki modern statlarıyla Avrupa Futbol Şampiyonası'nı düzenlemeye aday. EURO 2024 ev sahipliği için belirlenen 10 stadın 8'i kullanımda. İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı ve Ankara 19 Mayıs Stadı yeniden inşa edilecek ve şampiyonaya hazır olacak.
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ANTALYA STADYUMU
32.537 kapasiteye sahip 2015 yılında açıldı.
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ANTALYA STADYUMU
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ANTALYA STADYUMU
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BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE STADYUMU43.361 kapasiteye sahip stadyum, 2015 yılında açıldı.
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BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE STADYUMU
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BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE STADYUMU
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GAZİANTEP STADYUMU35.219 kapasiteye sahip stadyum, 2017 yılında açıldı.
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GAZİANTEP STADYUMU
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GAZİANTEP STADYUMU
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KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE STADYUMU37.829 kapasiteye sahip stadyum, 2014 yılında açıldı.
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KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE STADYUMU
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KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE STADYUMU
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TRABZON MEDİCAL PARK STADYUMU43.223 kapasiteye sahip stadyum, 2016 yılında açıldı.
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TRABZON MEDİCAL PARK STADYUMU
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TRABZON MEDİCAL PARK STADYUMU
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TÜRK TELEKOM STADYUMU53.611 kapasiteye sahip stadyum, 2011 yılında açıldı.
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TÜRK TELEKOM STADYUMU
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TÜRK TELEKOM STADYUMU
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YENİ ESKİŞEHİR STADYUMU34.930 kapasiteye sahip stadyum, 2016 yılında açıldı.
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YENİ ESKİŞEHİR STADYUMU
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YENİ ESKİŞEHİR STADYUMU
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YENİ KOCAELİ STADYUMU34.712 kapasiteye sahip stadyum, 2018 yılında açıldı.
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YENİ KOCAELİ STADYUMU
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YENİ KOCAELİ STADYUMU
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ATATÜRK OLİMPİYATYeniden inşa edilecek ve 2023 yılında tamamlanacak stadyumun 92.208 kişilik kapasitesi olacak.
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ATATÜRK OLİMPİYAT
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ATATÜRK OLİMPİYAT
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ANKARAYeniden inşa edilecek stadyumun 2021 yılında tamamlanması planlanıyor. Tamamlandığında 65.307 seyirci kapasitesine sahip olacak.