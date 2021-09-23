İşte Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın yeni transferleri

12 FUTBOLCU İLE SÖZLEŞME İMZALANDI

Yapılan açıklamada kadın futbolcular için yapılan törene Kadın Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş, Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan ve Kadın Futbol Takımının Menajeri Jessica Lynne Çarmıklı’nın da katıldığı belirtildi.