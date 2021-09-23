İşte Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın yeni transferleri

ntv.com.tr 23.09.2021 - 14:43

İşte Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın yeni transferleri - 1

12 FUTBOLCU İLE SÖZLEŞME İMZALANDI

Yapılan açıklamada kadın futbolcular için yapılan törene Kadın Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş, Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan ve Kadın Futbol Takımının Menajeri Jessica Lynne Çarmıklı’nın da katıldığı belirtildi.

İşte Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın yeni transferleri - 2

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni kurulan takımımız için anlaşmaya varılan 12 oyuncu ile imzalar atıldı. Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde; İlayda Cansu Kara, Ezgi Çağlar, Altun Sancar, Demet Bozkurt, Merve Nalçacı, Emine Yaren Çolak, Dilan Aslan, Berdan Bozkurt, Narin Yakut, Songül Demirtürk, Setenay Sırım ve Fatma Kara Şahinbaş kendilerini sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmelere imza attı. Oyuncularımıza kulübümüze 'hoş geldiniz' diyor; çubuklu formamızla birlikte başarılı sezonlar geçirmelerini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İşte Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın yeni transferleri - 3

İLAYDA CANSU KARA

İşte Fenerbahçe'nin yeni transferleri...
İşte Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın yeni transferleri - 4

BERDAN BOZKURT

İşte Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın yeni transferleri - 5

SETENAY SIRIM

İşte Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın yeni transferleri - 6

DİLAN ASLAN

İşte Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın yeni transferleri - 7

NARİN YAKUT

İşte Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın yeni transferleri - 8

ALTUN SANCAR

İşte Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın yeni transferleri - 9

MERVE SALÇAÇI

İşte Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın yeni transferleri - 10

SONGÜL DEMİRTÜRK

İşte Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın yeni transferleri - 11

DEMERT BOZKURT

İşte Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın yeni transferleri - 12

YAREN ÇOLAK+

İşte Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın yeni transferleri - 13

EZGİ ÇAĞLAR

İşte Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın yeni transferleri - 14
İşte Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın yeni transferleri - 15
İşte Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın yeni transferleri - 16

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