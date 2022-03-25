İtalya şokta: "Kariyerimin en büyük hayal kırıklığı"

Deneyimli teknik adam maçı analiz etmekte zorlandığını belirterek, "Skoru dahi bilmiyorum. Avrupa Şampiyonası’nı hak ederek kazanmıştık, aynı zamanda şans da bize eşlik etmişti. Ama sonrasında o şansımız talihsizliğe dönüştü. Kaybedince acı çekmek zorundasın. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Belki de bu noktaya gelmemeliydik." diye konuştu.