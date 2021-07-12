İtalya'da şampiyonluk coşkusu

İtalya, 53 yıl sonra gelen Avrupa şampiyonluğunu büyük coşkuyla kutladı.

Anadolu Ajansı 12.07.2021 - 03:02

İtalya'da şampiyonluk coşkusu - 1
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) finalinde, normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 biten maçta İtalya'nın İngiltere'yi penaltı atışlarında 3-2 yenerek, tarihinde ikinci kez Avrupa Şampiyonu olması ülkede büyük sevinç yarattı.
İtalya'da şampiyonluk coşkusu - 2

Başkent Roma'da Popolo Meydanı ve Fori Imperiali Bulvarına kurulan dev ekranların yanı sıra Campo dei Fiori Meydanında toplanan binlerce İtalyan, takımlarının final mücadelesini ilgiyle takip etti.

İtalya'da şampiyonluk coşkusu - 3

Popolo Meydanındaki taraftarlar, maçın hemen başında takımlarının yenik duruma düşmesiyle maçın büyük kısmını endişeli gözlerle izledi.

İtalya'da şampiyonluk coşkusu - 4

İkinci yarıda İtalya'nın beraberlik golünü bulmasıyla meydanda büyük sevinç yaşandı.

İtalya'da şampiyonluk coşkusu - 5

Müsabakada 90 dakikalık normal sürenin ve uzatma devrelerinin 1-1 berabere bitmesiyle geçilen penaltı atışları da meydanda büyük heyecanla izlendi.

İtalya'da şampiyonluk coşkusu - 6

İtalya'nın penaltı atışlarında rakibi İngiltere'ye 3-2 üstünlük kurmasıyla, "Gök-mavililer" büyük coşkuyla Avrupa şampiyonluğunu kutladı.

İtalya'da şampiyonluk coşkusu - 7

Kupa töreninde İtalya Milli Takımı'nın şampiyonluk kupasını havaya kaldırmasıyla Popolo Meydanı başta olmak üzere başkent Roma ve diğer İtalyan şehirlerinde coşku doruğa çıktı.

İtalya'da şampiyonluk coşkusu - 8

İtalyanlar, 1968'den sonra kazanılan Avrupa Şampiyonluğunu gece boyunca kutlamaya devam etti. Şampiyonluk kutlamaları, ülkenin kuzeyinden güneyine bütün şehirlerine yayıldı.

İtalya'da şampiyonluk coşkusu - 9

Bu arada, Roma dışında ülkenin büyük kısmında yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakalarının artmasına yol açabileceği gerekçesiyle dev ekranda maç organizasyonu yapılmadı. Ancak İtalyanlar, şampiyonluğun gelmesiyle bu başarıyı kutlamak için sokaklara döküldü.

İtalya'da şampiyonluk coşkusu - 10

Başkent sokaklarında sık sık havai fişekler atılırken, İtalyanların araç ve motosikletleriyle konvoy yaptıkları görüldü.

İtalya'da şampiyonluk coşkusu - 11

Diğer yandan, Avrupa Şampiyonu İtalya Milli Takımı'nın bugün erken saatlerde şampiyonluk kupasıyla beraber Roma'ya ulaşması bekleniyor. Gök-mavili takım, bugün akşam saatlerinde İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve İtalya Başbakanı Mario Draghi tarafından ayrı ayrı kabul edilecek.

İtalya'da şampiyonluk coşkusu - 12
İtalya'da şampiyonluk coşkusu - 13
İtalya'da şampiyonluk coşkusu - 14
İtalya'da şampiyonluk coşkusu - 15
İtalya'da şampiyonluk coşkusu - 16
İtalya'da şampiyonluk coşkusu - 17
İtalya'da şampiyonluk coşkusu - 18
İtalya'da şampiyonluk coşkusu - 19
İtalya'da şampiyonluk coşkusu - 20
İtalya'da şampiyonluk coşkusu - 21
İtalya'da şampiyonluk coşkusu - 22
İtalya'da şampiyonluk coşkusu - 23
İtalya'da şampiyonluk coşkusu - 24
İtalya'da şampiyonluk coşkusu - 25
İtalya'da şampiyonluk coşkusu - 26

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