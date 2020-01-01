Jose Mourinho'dan olay hareket! (Gizlice rakip teknik direktörün notunu okumaya çalıştı)

İngiltere Premier Ligi'nde 21. hafta karşılaşmasında Teknik Direktörlüğünü Jose Mourinho'nun yaptığı Tottenham deplasmanda Southampton ile karşılaştı.

Karşılaşmanın hakemi Mike Dean, Portekizli teknik adamı bu hareketi nedeniyle sarı kartla cezalandırdı.

Maç sonrası açıklama yaparn Mourinho, "Haklı bir sarı kart gördüm, kaba davrandım. Ama bir aptala karşı kaba davrandım." dedi.