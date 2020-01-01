Jose Mourinho'dan olay hareket! (Gizlice rakip teknik direktörün notunu okumaya çalıştı)
Southampton ve Tottenham arasında oynanan Premier Lig karşılaşmasına Mourinho'nun hareketi damga vurdu. Tottenham'ın Portekizli hocası Mourinho, karşılaşma devam ederken Southampton'ın teknik direktörünün yazdığı notu okumaya çalıştı. Hakem Mourinho'nun bu davranışını sarı kartla cezalandırdı.
ntv.com.tr 01.01.2020 - 22:03
İngiltere Premier Ligi'nde 21. hafta karşılaşmasında Teknik Direktörlüğünü Jose Mourinho'nun yaptığı Tottenham deplasmanda Southampton ile karşılaştı.
Southampton'ın 1-0 kazandığı karşılaşmaya Mourinho'nun hareketi damga vurdu.
Tottenham Teknik direktörü Jose Mourinho, Southampton yedek kulübesine doğru giderek rakip takım antrenörü Ralph Hasenhüttl'ün kağıda yazdığı notu okumak istedi.
Karşılaşmanın hakemi Mike Dean, Portekizli teknik adamı bu hareketi nedeniyle sarı kartla cezalandırdı.
Maç sonrası açıklama yaparn Mourinho, "Haklı bir sarı kart gördüm, kaba davrandım. Ama bir aptala karşı kaba davrandım." dedi.
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